De Europese Commissie gaat Microsoft binnenkort informeren over bezwaren tegen de overname van Activision Blizzard. Dat stelt Reuters op basis van ingewijde bronnen.

Microsoft maakte de overname van Activision Blizzard in 2022 bekend. Activision Blizzard ontwikkelt bekende games als Call of Duty en World of Warcraft. Markttoezichthouders moeten de deal goedkeuren voordat Microsoft het bedrijf kan overnemen.

De hoogste markttoezichthouder van de Europese Unie is de Europese Commissie. De instelling controleert grote overnames om monopolies te voorkomen. Ingewijden vertelden onlangs tegen Reuters dat de Europese Commissie bezwaren heeft tegen de overname van Activision Blizzard.

Bezwaren

Naar verwachting wordt Microsoft ergens in de komende weken over de bezwaren geïnformeerd. Dit betekent niet per se dat de overname van de baan is. Wel heeft de techgigant een probleem. De inhoud van de bezwaren is onbekend, maar eerder onderzoek van de Amerikaanse markttoezichthouder geeft een idee.

De Federal Trade Commission (FTC) keurde de overname in december 2022 af. Volgens de FTC stelt de overname Microsoft in staat om concurrenten als Sony (Playstation) en Nintendo (Switch) tegen te werken door games van Activision Blizzard uitsluitend voor Microsoft-platformen (Xbox en Windows) te optimaliseren.

Rechtbanken bepalen

Microsoft krijgt de mogelijkheid om zichzelf tegen de bezwaren van de FTC te verdedigen. Hetzelfde geldt voor eventuele bezwaren van de Europese Commissie. Uiteindelijk bepalen rechtbanken of de overname doorgaat.

Eerder beloofde de Europese Commissie dat Microsoft de uitslag van het onderzoek uiterlijk op 11 april ontvangt. Reuters nam contact op, maar de toezichthouder weigerde te reageren.

Microsoft deelde een verklaring. “We blijven samenwerken met de Europese Commissie om eventuele problemen op de markt aan te pakken”, zei de techgigant. “Ons doel is om meer games naar meer mensen te brengen, en deze deal zal dat doel bevorderen.”

Microsoft en gaming

Microsoft is sinds jaar en dag actief in de gamingindustrie. Windows is verreweg het populairste platform voor consumenten en ontwikkelaars van pc games. Daarnaast won Microsoft Xbox in de afgelopen jaren marktaandeel van Sony PlayStation.

Grote spelers als Sony, Apple en Tencent leveren forse concurrentie. De overname van Activision Blizzard zou het marktaandeel van Microsoft aanzienlijk vergroten.

“Gaming is de meest dynamische en spannende vorm van entertainment – en zal een sleutelrol spelen in de ontwikkeling van metaverse platforms”, reageerde Microsoft CEO Satya Nadella na de bekendmaking van de overname in 2022.

