Er lijkt een bug in versie 112 van de Microsoft Edge-browser te zitten. Een feature die bedoeld is om content creators overal te volgen, stuurt volledige URL’s naar een Bing-domein. Gelukkig kun je dit privacy-probleem als gebruiker oplossen.

De feature staat standaard bij gebruikers aan. Om dit gedrag van Edge te voorkomen, kun je deze vorm van tracking met een paar klikken uitzetten. Door via Instellingen te navigeren naar ‘Privacy, zoeken en services’ en helemaal naar beneden te scrollen, kunnen allerlei webservices uitgezet worden. Denk aan het suggereren van alternatieve websites of gepersonaliseerde aanbevelingen. Hieronder valt ook de content creator-functie, waardoor de URL’s naar bingapis.com verstuurd worden.

Microsoft zegt de bug inmiddels te hebben opgelost. Toch kan het voor een organisatie goed zijn om Bing niet meer te voeden met URL’s, van welke komaf ze ook zijn.

Security

De feature had als bedoeling dat Edge het makkelijker maakte om je favoriete content op de voet te volgen. De browser zou normaal gesproken alleen URL’s sturen van mediawebsites als YouTube, Reddit en kranten om Bing meer gepersonaliseerde zoekresultaten te geven. Echter lijkt er hier iets mis te zijn gegaan met de filtering van URL’s. Dat wil zeggen: er lijkt nagenoeg geen filtering te zijn, afgezien van het weglaten van bijvoorbeeld porno-links.

Dit kan een groot privacy-probleem voor organisaties betekenen, omdat de data rechtstreeks naar Microsoft wordt verzonden. Het gaat hier namelijk ook bijvoorbeeld om IP-adressen en lokale, privé-links. Voorheen werd alleen een link verzonden als die zich op een website bevond die de content creator-feature aan had staan. Het is voor een organisatie vanuit security-oogpunt niet wenselijk om Microsoft maar te moeten vertrouwen met eigen links. Daarnaast valt niet te zeggen waar de data wordt verwerkt. Als persoonsgegevens in een datacenter op deze manier buiten het Europese continent belanden, is de feature in strijd met privacywetgeving van de EU.

Het is het zoveelste voorbeeld van de grote mate van datavergaring waar big tech mee bezig is. Onder andere Microsoft, Google en Meta willen deze data om in te zetten voor bijvoorbeeld gerichte advertenties of het trainen van AI-modellen. Deze privacy-discussie resulteert vaak in boetes voor grote bedrijven of aangepaste wetgeving die de rechten van burgers en organisaties beter moet beschermen.

