OpenAI-CEO Sam Altman pleit in een hoorzitting van de Amerikaanse Senaat voor nieuwe wetgeving die AI moet reguleren. Ook moet deze wetgeving in zijn ogen constant worden aangepast.

In zijn bijdrage heeft de CEO van OpenAI aangegeven dat de veiligheid van AI voor de ontwikkelaar voorop staat. De uitrol van GPT-4 is meer dan een half jaar zijn uitgesteld om met testten en verbeteringen ervoor te zorgen dat dit model betrouwbaar was.

Veiligheid garanderen

Meer specifiek in zijn betoog ging Sam Altman in op hoe de politiek AI moet reguleren en dan vooral op het gebied van veiligheid. Belangrijk is dat AI-ontwikkelaars zich moeten houden aan een duidelijk set van securityvereisten. Denk aan het in- en extern uitvoeren van testen voor een release en het publiceren van deze testresultaten.

De politiek moet ervoor zorgen dat op verschillende manieren aan deze vereisten wordt voldaan. Bijvoorbeeld door een combinatie van licentie- en registratievereisten, zodat AI-modellen een bepaalde standaard hebben. Bedrijven moeten daarvoor wel meer incentives krijgen.

Niet geheel onbelangrijk is dat Sam Altman vindt dat de AI-veiligheidswetgeving wel regelmatig moet worden aangepast aan de ontwikkelingen. Hiervoor moet een proces met invloed van meerdere belanghebbenden in het leven worden geroepen. Een grote groep van experts en bedrijven moet op regelmatige basis de juiste veiligheidsstandaarden ontwikkelen en updaten. Ook via internationale samenwerking.

Verder ging de OpenAI CEO in op de gevolgen van de technologie voor de arbeidsmarkt. Hij verwacht dat AI voor een mix van meer productiviteit van individuele gebruikers en nieuwe banen gaat zorgen. Ook gaan banen veranderen en verdwijnen.

