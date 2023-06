Orange en Masmovil kunnen hun fusie nog niet garanderen. De twee bedrijven moeten eerst een aantal mededingingsbezwaren wegnemen voordat de Europese autoriteiten kunnen overwegen om de deal door te laten gaan.

Het bod van Orange ter waarde van 19 miljard dollar (17,5 miljard euro) om zijn Spaanse activiteiten te combineren met Masmovil Ibercom wordt “bedreigd” door mededingingswaakhonden van de Europese Unie. De twee telecombedrijven moeten een lijst met bezwaren wegwerken die door de toezichthouders is opgesteld.

Bloomberg meldt dat de Europese Commissie van plan is om een “mededeling van punten van bezwaar” aan de twee bedrijven uit te brengen waarin de problemen worden uiteengezet. Ze zouden redenen kunnen overwegen om hun voorgenomen fusie te verbieden.

De verklaring maakt deel uit van het standaardproces van de Commissie bij dergelijke grootschalige fusies. Onderdeel van dat proces zijn ook voorstellen om de bezwaren van de EC weg te nemen. In telecomdeals zouden dergelijke oplossingen zich richten op het implementeren van oplossingen om ervoor te zorgen dat het nieuwe gecombineerde netwerk interoperabel is met rivalen, aldus Bloomberg.

Consolidatie in een zeer concurrerende markt

Dankzij een groot aantal goedkope spelers is Spanje een van de meest concurrerende telecommarkten van Europa. Volgens de Spaanse wet moeten grote operatoren hun netwerken delen tegen gereguleerde prijzen. Dit maakt het gemakkelijk voor “nieuwkomers” om zich in het lagere segment van de markt te begeven. De concurrentie van de budgetproviders heeft volgens Bloomberg geleid tot een race naar de bodem op het gebied van prijzen.

Orange is de op één na grootste telecomoperator van Spanje, achter Telefonica. Masmovil is de op drie na grootste telco van het land. De fusie, die in juli 2022 werd aangekondigd, zou hen de belangrijkste speler op de markt maken, vóór de operator Telefonica.

De fusie wordt sinds april onderzocht

In april startte de EU-mededingingsautoriteit een “fase 2-onderzoek” naar de fusie, met de waarschuwing dat de joint venture het aantal netwerkoperatoren in Spanje zou kunnen verminderen en zou kunnen leiden tot concurrentiebeperking door de beperkte toegang van virtuele operatoren tot groothandelsdiensten voor mobiele netwerken en groothandelsdiensten voor vaste netwerktoegang.

De meeste fuserende bedrijven die een “mededeling van punten van bezwaar” ontvangen, leggen zich neer bij de Commissie door de concurrentieproblemen op te lossen. De bedrijven hebben ook het recht om de voorlopige bevindingen van de toezichthouders schriftelijk of tijdens een hoorzitting aan te vechten.

De Commissie, Orange en Masmovil weigerden commentaar te geven, aldus Bloomberg. De Commissie heeft momenteel 4 september als deadline om tot een definitief besluit te komen. Deze termijn kan echter worden verlengd.

