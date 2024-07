Apple krijgt waarnemerspositie in raad van bestuur OpenAI

Apple krijgt wellicht binnen de raad van bestuur van OpenAI een waarnemerspositie. Deze positie vormt onderdeel van de deal die beide bedrijven onlangs sloten.

Bloomberg meldt op basis van bronnen dat Apple een observerende rol kan krijgen in de raad van bestuur. De positie van waarnemer geeft Apple geen stemrecht of andere beslismogelijkheden, maar moet wel de samenwerking tussen beide bedrijven verstevigen. Als waarnemer krijgt de iPhone-bouwer inzicht in het beslisproces binnen het AI-bedrijf. Het krijgt hiermee eenzelfde positie als Microsoft, grootaandeelhouder van OpenAI, verkreeg nadat de raad van bestuur opnieuw werd ingericht.

Als mogelijke kandidaat voor de positie wordt Phil Schiller genoemd. Schiller is het voormalige hoofd marketing en is nu verantwoordelijk voor Apple’s App Store. Zijn positie in de raad van bestuur van OpenAI zou later dit jaar beginnen. Op dit moment geven beide partijen geen commentaar op de geruchten.

Opmerkelijke positie

De combinatie van zowel Apple als Microsoft als waarnemer bij de raad van bestuur is opmerkelijk. Zeker als daarbinnen samenwerkingen met één van deze twee partijen worden besproken, die zij discreet willen houden. In de VS is het overigens gewoon dat waarnemers vergaderingen (tijdelijk) verlaten als over bepaalde gevoelige zaken wordt gesproken.

Deal Apple – OpenAI

De deal tussen Apple en OpenAI gaat op dit moment niet om financiële zaken. Met de technologie van OpenAI krijgt Apple toegang tot ChatGPT die het in zal zijn producten en diensten kan integreren. OpenAI krijgt voor zijn part toegang tot honderden miljoenen eindgebruikers voor zijn diensten.

Apple, dat ook zelf AI-technologie ontwikkelt, is ook in gesprek met andere AI-aanbieders voor integratie in zijn ecosysteem. Onder meer worden gesprekken gevoerd met Google en Anthropic.

