Online forum Reddit prijst zichzelf aan als de ‘voorpagina van het internet’ en heeft wegens het gratis openstellen van zijn API een rijk aanbod aan third-party apps. Hier komt echter verandering in: per 1 juli zou het miljoenen kosten om nog een populair alternatief voor de officiële Reddit-applicatie bij te houden. Dat pikken gebruikers niet, met een massaal protest tot gevolg. 8.000 subreddits (dus fora binnen Reddit) zijn tijdelijk ontoegankelijk. De klachten lijken vooralsnog slechts weinig verandering in het API-beleid van Reddit teweeg te brengen.

Zeven jaar geleden stelde Reddit zijn API beschikbaar voor extern gebruik. Veel partijen hadden hier profijt van. Ontwikkelaars die ontevreden waren met de vrij beperkte functionaliteit van de standaard app konden zelf een alternatief verzinnen. Zo ontstonden de populaire third-party varianten van Reddit in de vorm van onder andere Apollo, Reddit is fun (rif) en Sync. Ook toepassingen met toegankelijkheidsopties voor bijvoorbeeld blinden en slechtzienden zoals o.a. RedReader zagen het levenslicht.

Het probleem? Deze apps waren veelal winstgevend, terwijl Reddit zelf dat niet was. Het wereldwijd kelderen van advertentie-opbrengsten zal ook door dit platform gevoeld zijn, aangezien er buiten die omzetgenerator er alleen wat microtransaties en Premium-lidmaatschappen te verkopen waren.

De oplossing: de poorten dicht

Reddit kiest in navolging van Twitter voor een prijsmodel dat de API achter slot en grendel plaatst. Wie wil profiteren van de content die op Reddit te zien is, zal er veel voor over moeten hebben. De prijsstructuur is per 1 juli per-request, dat voor populaire third-party apps meerdere miljoenen euro’s per maand zou kosten. Een onhaalbare betaling, waardoor Apollo, rif en Sync eind deze maand ophouden.

CEO bij Reddit Steve Huffman trad acht jaar geleden aan en heeft in die tijdspanne veel contact gehad met Redditors (lees: gebruikers van Reddit). De meest recente poging ging niet zoals hij zou hebben gewild, met woedende reacties van gebruikers tot gevolg. De enige concessie die men bij Reddit lijkt te maken, is het aanbieden van de API zonder extra kosten voor apps zoals RedReader. Zo dienen mensen met een beperking alsnog toegang te houden. Het zou kunnen dat deze apps hierdoor opeens veel populairder worden, aangezien velen niet graag voor de beperkte functionaliteit van de officiële app kiezen. Echter is NSFW-content, dus expliciet materiaal met gewelddadige of seksuele inhoud, niet toegankelijk op API-basis.

Daadwerkelijk vertrekken?

Een andere doorn in het oog voor Reddit waren AI-developers, die het online forum via de API aanspraken om reusachtige datasets te ontwikkelen. Om deze reden is het moeilijk om voor te stellen dat het bedrijf van koers gaat wijzigen, aangezien dit de primaire motivator lijkt te zijn geweest om juist nu de API af te sluiten. Immers is de AI-hype alom aanwezig. Reddit wil hier natuurlijk zijn slaatje uit slaan en kan daarmee ook nog eens gebruikers proberen terug te winnen. Dat zou moeten leiden tot meer advertentie-opbrengsten, meer controle en uiteindelijk een winstgevend model. Het is maar de vraag hoeveel gebruikers daadwerkelijk van het platform zullen verdwijnen, ongeacht de duur or ernst van de protesten.

De reden hiervoor is uiteindelijk vrij simpel: Reddit is vooral een sterke content-aggregator. Hoewel discussies tussen gebruikers de boventoon voeren wat UI betreft, is de hoofdpagina en feed van geabonneerde subreddits genoeg voor gebruikers om keer op keer terug te keren. Daar verandert uiteindelijk weinig aan als men dwangmatig moet switchen naar de officiële app. Het is misschien niet elegant, maar een systeem waarin Reddit zelf geen geld verdient en andere partijen er wel van profiteren, kon nooit eeuwig doorgaan. Vooralsnog is er ook geen logisch alternatief in velden of wegen te bekennen.

