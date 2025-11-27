Chinese techbedrijven trainen AI-modellen in buitenlandse datacenters

Chinese technologiebedrijven verplaatsen in toenemende mate de training van hun AI-modellen naar datacenters buiten China. Hiermee proberen zij toegang te behouden tot krachtigere Nvidia-chips, die door aangescherpte Amerikaanse exportmaatregelen in China zelf nauwelijks nog beschikbaar zijn.

Dat meldt de Financial Times, op basis van bronnen met directe kennis van de situatie. Volgens de berichtgeving is er sinds april, toen de VS de verkoop van Nvidia’s H20-chip verder beperkte, een gestage toename zichtbaar in het trainen van AI-modellen op offshorelocaties. Vooral Zuidoost-Azië is uitgegroeid tot een belangrijke regio waar Chinese bedrijven rekenkracht huren om hun nieuwste large-language-modellen te ontwikkelen.

Onder andere Alibaba en ByteDance maken gebruik van datacenters in deze regio. Zij werken daarbij via leaseconstructies met datacenters die worden beheerd door niet-Chinese partijen. Op die manier kunnen ze onder de Amerikaanse technologiebeperkingen uitkomen, aangezien de chips fysiek buiten China worden ingezet.

DeepSeek blijft uitzondering dankzij chipvoorraad

De AI-ontwikkelaar DeepSeek vormt een uitzondering. Het bedrijf wist voorafgaand aan de Amerikaanse exportverboden een grote voorraad Nvidia-chips op te bouwen en kan daardoor nog steeds binnenlandse trainingsfaciliteiten gebruiken. Daarnaast werkt DeepSeek samen met Chinese chipproducenten onder leiding van Huawei om een nieuwe generatie binnenlandse AI-chips te optimaliseren en te ontwikkelen.

De ontwikkeling onderstreept hoe sterk de geopolitieke spanningen rond geavanceerde chips de wereldwijde AI-infrastructuur hertekenen. Chinese technologiebedrijven willen hun positie in de wereldwijde AI-competitie behouden en zoeken daarom actief naar manieren om toegang te houden tot hoogwaardige rekenkracht. Volgens betrokkenen speelt daarbij ook mee dat de vraag naar trainingscapaciteit voor large language models sneller groeit dan de binnenlandse infrastructuur kan bijbenen, zeker nu meerdere Chinese spelers tegelijk werken aan steeds grotere modellen.

Tegelijk vormt Zuidoost-Azië voor deze bedrijven een strategische uitwijkregio dankzij een stabiel regelgevingsklimaat, snelle verbindingen en een toename van hyperscale-voorzieningen die zware AI-training aankunnen.