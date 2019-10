‘Google beschuldigd van bespioneren eigen werknemers’

Werknemers van Google beschuldigen het management van de internetgigant van spionage. De werknemers beweren een interne tool ontdekt te hebben waarmee eigen systemen doorzocht konden worden.

De tool zou intern ontwikkeld worden als onderdeel van de Chrome-browser, die vanzelfsprekend op alle apparaten van werknemers is geïnstalleerd. Volgens Bloomberg, dat een memo in handen heeft van een van de Google-werknemers, zou de tool automatisch een alert sturen als werknemers ergens een meeting organiseren met meer dan 10 ruimtes of meer dan 100 deelnemers. De zorg van de werknemers is dan ook dat de tool bedoeld is om georganiseerde protesten tegen te gaan. Dit is echter het goed recht van werknemers, waardoor het ontdekte stukje software dan ook gezien wordt als een inbreuk op hun rechten.

Volgens Google is deze verontwaardiging echter totaal misplaatst. Volgens het bedrijf was de tool slechts bedoeld om werknemers te waarschuwen alvorens ze zonder veel nadenken grote aantallen mensen een invite voor een vergadering sturen. Omdat er veel spam rondom agenda’s en events rondging moest de tool dus waarschuwen voor onnodig grote groepen mensen waar uitnodigingen naartoe gingen.

Afbreuk aan bedrijfscultuur

De memo van werknemers, die Bloomberg heeft ingezien, stelt verder dat Google een nieuwe extensie voor Chrome heeft ontworpen die werknemers in staat stelt om nieuwe community-richtlijnen uit te voeren. Onder meer het flaggen van interne posts en het creëren van moderatorteams wordt hiermee mogelijk. Het is niet duidelijk of deze extensie dezelfde is als de agenda-tool waar de werknemers op dit moment een probleem mee hebben.

Enerzijds klinkt de uitleg van Google over de agenda-tool aannemelijk, aangezien die gewoon alle normale privacy- security- en juridische tests heeft doorlopen. Aan de andere kant vinden stemmen vanuit Google de tools wel vloeken met de open cultuur bij Google, onder andere omdat de tool niet van pc’s kan worden verwijderd als die eenmaal is geïnstalleerd. Ook werd een aantal Google-medewerkers toegang ontzegd tot documenten over de ontwikkeling van het project.

Het privacy team van Google zou de tool hebben gereviewd, en schertsend hebben opgemerkt dat de extensie beter “not-a-trojan-horse_dot_exe” genoemd had kunnen worden. Ook gaan er op interne fora memes rond met de de extensie als onderwerp. Het moge duidelijk zijn dat de spanningen tussen werknemers en management bij Google nog wel even zullen aanhouden.