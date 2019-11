VMware opent security-afdeling na overname Carbon Black

VMware heeft een nieuwe security-afdeling geopend binnen zijn bedrijf. Die afdeling komt voort uit de overname van security-bedrijf Carbon Black en wordt geleid door voormalig Carbon Black-CEO Patrick Morley. Het bedrijf biedt ook direct een aantal nieuwe oplossingen aan.

De nieuwe afdeling moet zich gaan richten op allesomvattende bescherming van endpoints en workloads, schrijft ITWeb. Ook komt er een focus op cybersecurity analytics.

Zoals gezegd verschijnen er direct een aantal oplossingen. Voor endpoint-security is er onder meer Carbon Black Endpoint Standard. Dat is een next-generation anti-virusprogramma gecombineerd met endpoint detection en response.

Ook verschijnt hier een Advanced-oplossing van, waarbij Endpoint Standard gecombineerd wordt met real-time endpoint query en remediation. De reeks wordt afgerond met een Enterprise-versie, die hier ook geavanceerde threat hunting en incident response aan toevoegt.

Workload-bescherming

De nieuwe afdeling gaat zich niet alleen op endpoints richten, maar ook op de bescherming van workloads. Dat doet het aan de hand van Carbon Black Workload, een add-on voor de bescherming van cloud-workloads voor VMware vSphere en VMware Workspace Security.

Carbon Black Workload combineert het detecteren van dreigingen aan de hand van gedrag met next-generation anti-virus en oplossingen voor analytics van digitale werkruimtes.

Tot slot is er Carbon Black Endpoint Standard with Secureworks Threat Detection and Response. Dit product combineert next-generation anti-virus en endpoint detection and response met geavanceerde security analytics-applicaties. De bedoeling is dat de security-telemetrie zo niet alleen endpoints omvat, maar ook wordt uitgebreid naar het netwerk en de cloud.

Overname Carbon Black

De overname van Carbon Black werd in augustus dit jaar aangekondigd. VMware legde ongeveer 2,1 miljard dollar neer voor het bedrijf, en wil daarmee een security-cloud creëren voor iedere applicatie. De eerste producten en de nieuwe afdeling zijn een eerste stap in die richting.

De bedoeling is dat de software van Carbon Black ook geïntegreerd wordt in producten van VMware, waaronder AppDefense, Workspace One, NSX en SecureState.