Facebook probeerde spyware te kopen om iOS-gebruikers te monitoren

In nieuwe documenten gepresenteerd in de rechtszaak tussen Facebook en de spywarefabrikant NSO Group is terug te lezen hoe Facebook jaren geleden een poging heeft gedaan spyware (Pegasus) van de Israëlische groep te kopen. Deze had gebruikt moeten worden om gebruikers van iOS beter in de gaten te kunnen houden.

Facebook spande een rechtszaak aan tegen de NSO Group naar aanleiding van een grootschalige aanval gericht op WhatsApp in begin 2019. Volgens Facebook zat de NSO Group achter de aanval (waarbij data over locaties van onder andere regeringsfunctionarissen werd buitgemaakt).

Tijdens de rechtszaak werden er echter documenten gepresenteerd waaruit blijkt dat Facebook twee jaar eerder contact opnam met de NSO Group in een poging zelf de gebruikte spyware over te nemen, om daarmee beter inzicht te hebben in het gedrag van iOS-gebruikers.

Niet alleen met de losse spyware zou Facebook dat voor elkaar hebben willen krijgen, ook had het gehoopt de functies toe te voegen aan de in 2013 overgenomen app van Onavo, een VPN-service waarvan al langer bekend is dat die aanzienlijk meer data verzamelt dan strikt noodzakelijk is. Niet lang nadat duidelijk werd dat de Onavo-app beschouwd kon worden als Spyware, trok Facebook zelf de stekker uit de service.

De poging van Facebook om de spyware over te nemen werd door de NSO Group afgeweerd, naar eigen zeggen omdat het bedrijf enkel diensten levert aan regeringen en politie-eenheden.