Dell beschermt hardware tegen aanpassingen tijdens versturen

Dell heeft enkele extra beveiligingsmaatregelen aan zijn aanbod toegevoegd, welke moeten voorkomen dat kwaadwillenden aanpassingen maken aan computers en servers voordat ze bij de klant aankomen.

De nieuwe diensten bestaan uit verschillende stappen die geknoei aan hardware moeten tegengaan. Dit is om angst weg te nemen dat iemand iets aan de hardware aanpast in de tijd tussen dat hardware bij Dell wordt verzonden en het aankomt bij de klant. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het vervangen van het geheugen of de opslag.

Beveiliging voor pc’s

SafeSupply Chain Tamper Evident Services is de naam die Dell geeft aan enkele zegels die het bedrijf aan het apparaat zelf en de doos toevoegt. Ook hele pallets kunnen op deze manier verzegeld worden.

Dell biedt ook een service om voor het installeren van de images van de klant, eerst de harde schijf te wissen volgens de standaarden van het NIST. Dit noemt het bedrijf SafeSupply Chain Data Sanitization Services.

Beveiliging voor servers

Ook voor servers heeft Dell een aantal nieuwe beveiligingsmaatregelen bedacht. Secured Component Verification is een service waarin Dell controleert of er geen onderdelen van een server zijn aangepast. De service biedt ook bescherming tegen cybersecurityrisico’s.

De services zijn vanaf nu beschikbaar.

