Apple verliest rechtszaak over copyright-inbreuk op iOS

Appel heeft onlangs een rechtszaak verloren die het had aangespannen tegen virtualisatiespecialist Correllium. Inzet was een mogelijke copyright-inbreuk van de virtualisatiespecialist op het mobiele besturingssysteem.

Corellium is een specialist op het gebied van het draaien van virtuele iPhone-omgevingen op desktopcomputers voor het testen van security-oplossingen. Hiermee kunnen onder meer beveiligingsoplossingen en -toepassingen voor het mobiele besturingssysteem worden getest, zonder dat zij daarvoor iOS-devices hoeven te kopen.

Beschuldigingen Apple

In de rechtszaak die Apple aanspande, werd Corellium ervan beschuldigd het copyright op iOS te hebben geschonden door het mobiele OS en de applicaties te repliceren. Concreet betekende dit dat de volledige code, de grafische user inteface en alle iconen zijn gekopieerd. Andere beschuldigingen waren onder meer het schenden van de Digital Millennium Copyright Act-verbod op het ontwijken copyright-protectiemaatregelen en de authenticatie server en secure bootketen om zijn software te maken.

Weerwoord Corellium

In zijn weerwoord gaf Corellium aan dat zijn software replica’s maakt van iOS, iTunes en andere interfaces van Apple om het beveiligingsspecialisten makkelijker te maken om fouten te vinden. Volgens de virtualisatiespecialist wil Apple met de rechtszaak ook een einde maken aan ‘jailbreaking’ of het opheffen van softwarerestricties voor iOS. Corellium doet dit naar eigen zeggen juist niet.

Vonnis

De rechter in Florida ging hierin mee en concludeerde dat de virtualisatiespecialist voor iOS-omgevingen uit ‘fair use’ handelt. Hierdoor is de combinatie van het product van Corellium in verbinding met iOS toegestaan.

Belangrijk juridisch precedent

Volgens experts geeft dit een belangrijk precedent voor toekomstige juridische geschillen voor bedrijven die aan die van Corellium gelijkwaardige oplossingen willen maken. Bovendien geeft het aan dat Apple niet onkwetsbaar is en dat de techgigant moet beseffen dat het dit soort rechtszaken niet meer vanzelfsprekend kan winnen. Om te winnen moet Apple voortaan echt met houtsnijdende argumenten komen.

Apple heeft niet op de rechtszaak gereageerd.

