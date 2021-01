Cisco: ‘Belang van privacy neemt toe tijdens coronacrisis’

Tijdens de coronacrisis werd er flink grotere last gelegd op persoonlijke privacy. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, moesten mensen persoonlijke informatie delen en werden ze afhankelijker van digitale communicatiemiddelen.

Dit blijkt uit een onderzoek dat Cisco heeft uitgevoerd onder 4400 beveiligingsexperts in 25 verschillende landen. Het bedrijf keek ook naar de houding van de experts tegenover extra wetgeving op het gebied van privacy. De opkomst van het meten van privacy en het rapporteren van de uitkomsten werd ook onderzocht. Volgens Cisco maken consumenten en het grote publiek zich steeds meer zorgen over het gebruik van hun persoonlijke data.

Niet klaar voor privacyeisen

Cisco heeft ook een aantal cijfers gepubliceerd over de verschuiving naar thuiswerken. Daaruit blijkt dat 60 procent van de organisaties vertelden dat ze nog niet klaar waren voor de privacy- en beveiligingseisen die bij thuiswerken een factor blijken. Om die problemen op te lossen, had 93 procent van de organisaties hun eigen privacyteam ingeschakeld.

Zorgen over privacybescherming

Een groot deel van de consumenten blijkt zich zorgen te maken over de privacybescherming van de tools die zij voor thuiswerken gebruiken. Dit blijkt bij 87 procent het geval te zijn. Daarom rapport 90 procent van de organisaties de raad van bestuur over hoe het er in de organisatie met privacy voor staat.

Bron- en contactonderzoek

Vooral gezondheidsinformatie is een heikel thema. Met 57 procent is meer dan de helft van de werknemers voorstander van het gebruik van gezondheidsgegevens door werkgevers om een werkplek veiliger te maken. Minder dan de helft voelt zich er echter comfortabel bij om informatie te delen over hun locatie, hun contacten en het delen van andere gegevens om achter informatie over besmette personen te komen.

Sleutelrol voor privacy

Cisco verwacht dat privacy en cybersecurity een sleutelrol zullen spelen bij het herstellen van de coronacrisis. Uitdagingen hierbij zijn hoe overheden, bedrijven en burgers persoonsgegevens verzamelen, beheren en beschermen. Het bedrijf vindt dat er een balans moet worden gevonden tussen individuele rechten en het algemeen belang.

Fundamenteel mensenrecht

“Privacy is volwassen geworden en wordt gezien als een fundamenteel mensenrecht. Het is uitgegroeid tot een bedrijfskritische prioriteit voor het management,” zegt Cisco Directeur Security Harvey Jang. “En met de versnelde beweging naar werken vanaf elke locatie, is privacy van groter belang geworden bij het stimuleren van digitalisering, veerkracht, wendbaarheid en innovatie.”

