Exabeam nu bijna 2 miljard euro waard

Cybersecurity-startup Exabeam is na een recente investeringsronde nu ongeveer 2 miljard euro (2,4 miljard dollar) waard. Ook is Michael Decesare aangetreden als nieuwe CEO. De startup levert vooral securitytechnologie op het gebied van XDR en SIEM.

Exabeam heeft recent met een investeringsronde een waarde bereikt van zo’n 2 miljard euro, na de investering van bijna 200 miljoen dollar. Deze investeringsronde kan, zo geeft het management van de security-starup aan, kan wel eens één van de laatste zijn voordat het bedrijf naar de beurs gaat.

In de recente ronde werd vooral door private investeringsmaatschappijen geïnvesteerd. Deelnemers waren onder meer Blue Owl, Acrew Capital, Lightspeed Venture Partners en Norwest Venture Partners. In totaal heeft Exabeam ongeveer 400 miljoen dollar aan durfkapitaal opgehaald. Hierdoor is het bedrijf één van de grootste door private investeringen gefinancierde security startups.

Naast het verkrijgen van nieuw kapitaal, beschikt Exabeam nu over een nieuwe CEO. Michael Decesare is per 1 juni oprichter Nir Polak opgevolgd. Nir Polak blijft wel lid van het management van Exabeam.

XDR- en SIEM-technologie

Exabeam is voor investeerders vooral aantrekkelijk vanwege zijn XDR-technologie voor het detecteren en beantwoorden van bedreigingen en de SIEM-technologie voor het analyseren van bedreigingen op basis van data uit verschillende bronnen om aanvallen te detecteren.

Volgens Exabeam kan zijn XDR- en SIEM-technologie vooral securityspecialisten meer tijd besparen voor het ontdekken van kwaadaardige aanvallen. Op deze manier kunnen zij dan ook snel reageren en wordt het risico op onontdekte aanvallen kleiner.

Eigenschappen

De technologie van Exabeam gebruikt hiervoor onder meer technologie als Smart Timelines die automatisch alle security logs verzamelt van een inbreuk en deze chronologisch in een tijdlijn samenvat. Deze tijdlijn beschrijft eigenlijk de volgorde van events die tot de inbreuk hebben geleid. Normaal worden dit soort handelingen handmatig afgehandeld.

Een andere belangrijke eigenschap is de ingebouwde content library. Deze content bestaat uit detectie-algoritmes, blocking-regels en kennis die de tool produceert voor het beatwoorden van bedreigingen. Met de content library van Exabeam kunnen klanten meer technische details krijgen over de XDR- en SIEM-oplossingen. Denk daarbij aan technieken waarmee klanten met de software van Exabeam aanvallen kunnen afslaan en kunnen zij planningen maken.

