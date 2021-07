Barracuda Networks koopt MSP-securityspecialist SKOUT

Barracuda Networks neemt voor een onbekend bedrag de cybersecurityspecialist voor Managed Service Providers (MSP’s) SKOUT over. Dit moet de aanwezigheid van Barracuda Networks op de MSP-markt verder verstevigen.

Cloudsecurityspecialist Barracuda timmert al enige jaren aan de weg met zijn cloudgebaseerde oplossingen voor het beschermen van zowel fysieke als virtuele omgevingen met software, appliances en offsite replicatie. Daarnaast biedt het bedrijf mogelijkheden voor dataprotectie in private cloudomgevingen en beveiligde toegang tot de eigen cloudomgeving.

Groei in MSP-markt

Met de overname van SKOUT krijgt Barracuda Networks een securityspecialist in handen die zich vrijwel volledig op de MSP-markt richt. MSP’s moeten in staat zijn hun klanten, diens eindgebruikers en data-omgevingen volledig te beschermen tegen alle soorten aanvallen. Hierdoor nemen MSP’s security steeds meer als centraal startpunt.

Complete ontzorging voor securitydiensten

De oplossingen van SKOUT stellen de MSP-klanten van Barracuda Networks nu in staat om diverse securityoplossingen en -toepassingen in al hun omgevingen uit te rollen. De toepassingen van SKOUT bieden hiervoor een realtime XDR-platform voor het in de gaten houden van de security en responsediensten voor beheerde endpoints, netwerken en cloudomgevingen. Het XDR-platform integreert met securityoplossingen en -diensten als email, firewalls en identiteits- en toegangscontrole.

Bovendien biedt SKOUT een 24×7 SOC die bij de security en het afweren van cyberaanvallen helpt. MSP’s hoeven hierdoor niet meer zelf een SOC te trainen en te bemannen, maar kunnen dit overlaten aan Barracuda Networks. Op deze manier kunnen MSP’s zelf dus flexibel hun securitydiensten inrichten, terwijl zij voor hun klanten de beste bescherming kunnen en blijven bieden tegen cyberaanvallen.

Barracuda Networks is al een tijdje op het overnamepad. Vorig jaar werd bijvoorbeeld de Zero Trust Access provider Fyde overgenomen.

