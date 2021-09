Verenigde Staten en EU boeken vooruitgang over dataregelgeving

De Verenigde Staten en de EU boeken volgens ingewijden vooruitgang in het gezamenlijke overleg over dataprivacy-regelgeving. Dit meldt zakenkrant The Wall Street Journal.

In deze gesprekken proberen beide partijen het conflict rondom de Europese dataprivacywetgeving en de Amerikaanse en de reikwijdte van de Amerikaanse inlichtingenwetgeving op te lossen, zodat zonder problemen data tussen beide regio’s kan worden verplaatst.

Conflict tussen wederzijdse wet- en regelgeving

Kern van het conflict is de tegenstrijdigheid tussen aan de ene kant de Europese dataprivacywetgeving, en aan de aan de andere kant de Amerikaanse wetgeving over het verkrijgen van inlichtingen. Deze staan haaks op elkaar en kunnen het vrije verkeer van data van bedrijven bemoeilijken.

Vooral gaat het hierbij over het opslaan van data over Europese personen in datacenters die zich in de Verenigde Staten bevinden. Volgens de Europese AVG-wetgeving kunnen bedrijven deze data niet zomaar openbaar maken voor inlichtingenwerk. De Amerikaanse wetgeving staat juridisch toe dat de inlichtingendiensten deze informatie zonder meer kunnen opvragen.

Recente Europese jurisprudentie

Uit een recent oordeel van het Europese Hof blijkt dat bedrijven die Europese persoonlijke gegevens verwerken deze niet zomaar naar Amerikaanse datacenters kunnen sturen. Dit omdat inwoners van de EU in de Verenigde Staten nauwelijks juridisch bezwaar kunnen maken tegen het inzien van hun gegevens door de Amerikaanse overheid.

Gevolgen voor techgiganten

Deze uitspraak heeft bijvoorbeeld grote gevolgen voor de grote techgiganten, zoals Facebook en Google. In Ierland, waar het EU-hoofdkantoor is gevestigd, kreeg Facebook onlangs nog van de Ierse privacytoezichthouder een waarschuwing dat het moest stoppen met het opslaan van Europese persoonlijke gegevens op Amerikaans grondgebied. Ook in Portugal moest het nationale statistische bureau stoppen met het verwerken van bepaalde data omdat het de datacenters van Cloudflare in de Verenigde Staten gebruikte.

Wat de uitkomst van de onderhandelingen gaat brengen, is nog gissen. Wanneer de Verenigde Staten de EU tegemoet wil komen op dit gebied, moet waarschijnlijk de Amerikaanse wet worden aangepast. En dat is waarschijnlijk iets, wat niet snel gaat gebeuren, geven experts tegenover The Wall Street Journal aan.