Google introduceert privacyplatform Checks voor app-ontwikkelaars

Google wil mobiele app-ontwikkelaars helpen bij het afleveren van veilige en privacybestendige apps. Hiervoor introduceert het Checks, een platform dat ontwikkelaars verschillende tools biedt om de privacygevoeligheid en andere compliance-risico’s inzichtelijk te krijgen.

Het platform Checks is een dienst, nu nog in bèta, van de eigen incubator Area 120 van de techgigant. Het platform helpt ontwikkelaars van mobiele apps met het ontdekken van mogelijke privacy- en complianceproblemen. Ontwikkelaars krijgen hiervoor duidelijke inzichten in gewone taal en krijgen daarbij links naar bronnen voor meer informatie of voor het oplossen van de gevonden problemen. Met de inzichten kunnen zij de apps aanpassen, zodat ze voldoen aan privacywetgeving en regelgeving rondom compliance.

Het platform richt zich vooral op Android-apps. Het moet Android-ontwikkelaars goed voorbereiden op de nieuwe data privacy en security-regels voor Google Play. De nieuwe regels gaan april in.

Verschillende tools

De functionaliteit van het Checks-platform scant mobiele apps op hoe hun privacy policies staat tegenover juridische vereisten. Daarnaast kijken de scans naar hoe de apps en de onderliggende SDK’s data verzamelen en afhandelen tegenover de privacyvereisten.

Het platform bestaat uit een aantal tools. Store Disclosure Creation helpt ontwikkelaars bij het identificeren welke informatie zij voor de Google Play Data Safety-regels moeten leveren. De Store Disclosure Monitoring tool in Checks geeft alerts bij wijzigingen die het mogelijk nodig maken de aan Google Play Data Safety doorgegeven informatie te updaten. Deze tools zijn gratis.

Daarnaast heeft Checks ook uitgebreidere betaalde tools. De Data Monitoring-tool kijkt in de code van applicaties en de SDK’s naar persmissie voor het verzamelen en delen van data.

De eveneens betaalde Compliance Monitoringsdienst is de meest uitgebreide binnen Checks. De tool checkt de privacy policy van mobiele apps voor alle mogelijke problemen rondom compliance, app store-vereisten en andere privacyregelgeving. Denk hierbij aan de privacy wet- en regelgeving in de VS (CCPA, COPPA), de Europese Unie (GDPR) en Brazilië (LGPD). Verder biedt deze tool duidelijke en handige inzichten om hiervoor stappen te ondernemen.

Prijzen

Checks is, zoals hierboven al aangegeven, beschikbaar in zowel een gratis versie als in verschillende betaalde versies. Naast de gratis versie die apps alleen checkt op de vereisten voor Google Play Data safety, zijn er nog een Core-, Premium- en Enterprise-versie. De prijzen van deze drie betaalde versies zijn in de VS respectievelijk 249 dollar per maand/app, 499 dollar per maand/app en een af te spreken Enterprise-prijs voor minimaal 5 apps/maand.