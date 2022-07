CyberArk heeft zijn Identity Security-platform onlangs voorzien van meer mogelijkheden. De nieuwe functionaliteit moet klanten nog betere opties geven voor identity management, de bescherming van cloud privileges en secrets-beheer.

Voor zijn Identity Security-platform biedt CyberArk oplossingen voor identity en private access management nu een aantal verbeteringen in functionaliteit. Concreet zijn dit verbeteringen op het gebied van identiteitsbeheer, zogenoemde cloud privileges en het beheer van zogenoemde ‘secrets’.

Identiteitsbeheer

Voor identiteitsbeheer zijn CyberArk Identity Flows en CyberArk Identity Compliance aan het platform toegevoegd. De eerste oplossing helpt klanten met het automatiseren van taken voor identiteitsbeheer. Dit op basis van no-code/low-code app-integraties en workflows voor identiteitsgegevens, -processen en -gebeurtenissen.

Identity Flows geeft gebruikers de mogelijkheid om acties uit te voeren en beslissingen te nemen vanaf een centrale locatie. Dit moet de productiviteit en gebruikerservaring bevorderen, volgens de identity- en PAM-specialist. Identity Flows is gebouwd op basis van de in maart dit jaar overgenomen Identity Lifecycle Management-specialist Aapi.io.

CyberArk Identity Compliance helpt klanten compliance af te dwingen en aan te tonen door het automatiseren van de access provisioning lifecycle, het stroomlijnen van toegangscertificeringen en het bieden van uitgebreide identiteitsanalyses. Bedrijven kunnen hiermee hun beveiligingsbeleid versterken, minimale privileges afdwingen en voldoen aan wet- en regelgeving.

Cloud privileges en secrets-management

Op het gebied van cloud privileges is het Identity Security-platform uitgebreid met CyberArk Secure Cloud Access. Deze oplossing biedt ‘just-in-time least privilege’-toegang tot cloudconsoles, command-regels en diensten. Dit moet het makkelijker maken zero trust te implementeren en daarmee risico’s voor development- en operations-teams verminderen. Secure Cloud Access voorziet sessies niet alleen van de vereiste machtigingen voor de betreffende taken, maar beschermt ook tegen browser hijacking.

Voor secrets-beheer maakt de CyberArk Secrets Hub het voor ontwikkelaars makkelijker in hybride omgevingen secrets te gebruiken. Vooral voor AWS, met behulp van AWS Secrets Manager. Daarbij krijgen securitymanagers de mogelijkheid om policies op secrets toe te passen met behulp van bestaande processen en infrastructuur.

Verder introduceert CyberArk ook de nieuwe Identity Security Intelligence-dienst voor continuous detection and prevention. Deze dienst herkent afwijkend gebruikersgedrag en misbruik van privileges.

