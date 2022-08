Investeringsmaatschappij Thoma Bravo heeft zijn zinnen gezet op het Britse securitybedrijf Darktrace. Een eventueel overnamebedrag is nog niet bekend.

In een verklaring geeft Darktrace-CEO Poppy Gustafsson aan dat het bedrijf met Thoma Bravo gesprekken voert over een mogelijke overname. Gustafsson spreekt daarbij over verkennende gesprekken. Het hoeft niet te leiden tot een daadwerkelijk overnamebod.

Thoma Bravo zou tot 15 september 2022 de tijd hebben voor het uitbrengen van een bod of voor het beëindigen van de gesprekken.

Technologie Darktrace

Darktrace biedt een securityplatfom voor het vinden van bedreigingen binnen bedrijfsnetwerken, cloudomgevingen , endpoints van medewerkers en andere systemen. Het gebruik softwaregebaseerde sensors voor het begrijpen van de welke taken ieder systeem uitvoert in de normale dagelijkse praktijk. AI-modellen zoeken naar inbreuken op basis van afwijkende acties die door de sensors in kaart zijn gebracht.

Wanneer een mogelijke bedreiging in kaart wordt gebracht, isoleert het platform het verdachte systeem van de rest van de omgeving. Dit moet kwaadaardige activiteiten beperken.

Thoma Bravo investeert de laatste jaren veel in securitybedrijven. Dit jaar werden al Ping Identity, SailPoint Technologies en Anaplan overgenomen. Vorig jaar nam de investeerder ook Proofpoint over.

Ander daglicht

Darktrace is ook in een ander daglicht bekend. Het bedrijf heeft nauwe banden met zijn oprichter in 2013, de Britse software-ondernemer Mike Lynch. Deze software-ondernemer is aangeklaagd voor samenzwering en fraude toe hij zijn voormalige bedrijf Autonomy voor 11,4 miljard euro (11,6 miljard dollar) in 2011 aan het toenmalige HP verkocht.

Na de overname kwam HP erachter dat er bij Autonomy veel financiële lijken in de kast zaten en de techgigant daardoor veel moest afschrijven.

