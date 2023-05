Afgelopen zomer, tijdens Apple Worldwide Developers Conference, kondigde het bedrijf macOS Ventura, iPadOS 16 en iOS 16 aan, maar vermeldde ook de toevoeging van iets dat ‘Rapid Security Response’ werd genoemd.

Het werd gepresenteerd als een functie bedoeld om sneller en regelmatiger beveiligingsoplossingen voor het nieuwste besturingssysteem van het bedrijf aan te sturen. De fix richt zich vooral op Webkit-gerelateerde gebreken die van invloed zijn op Safari en andere apps die afhankelijk zijn van de ingebouwde browser-engine van de telefoonmaker.

Bijna een jaar na die WWDC en meer dan zeven maanden na de release van iOS 16 in september heeft het bedrijf een Rapid Security Response-update uitgebracht. Deze zal beschikbaar zijn voor iOS- en iPad-apparaten met versie 16.4.1 en Macs met versie 13.3.1.

De update zal de letter (a) toevoegen aan de OS-versie die je al hebt om aan te geven dat deze is geïnstalleerd. Of het bedrijf van plan is meer te vertellen over welke problemen de update oplost, is onduidelijk.

De supportpagina bij de update toont slechts een algemene beschrijving van wat Rapid Security Response updates zijn en hoe ze werken. Daarnaast is er op het moment van schrijven nog geen bijgewerkte informatie toegevoegd aan de Apple Security Updates-pagina.

Updates voor iedereen

Voor deze update waren er Rapid Security Response-updates gekomen voor macOS- en iOS-bètagebruikers, ook tijdens de bètafase van iOS 16.4, maar het publiek had er tot nu toe geen gezien.

De updates die aan bèta-gebruikers werden vrijgegeven, waren mogelijk een test om te zien of het mechanisme werkte in plaats van een toepassing van cruciale beveiligingspatches. De Rapid Security Response-functie vergde veel werk onder de motorkap van macOS Ventura, maar Apple heeft het voor elkaar gekregen.

Aanvankelijk toonde de update een foutmelding voor wie hem probeerde te installeren, maar bij het publiceren van dit stuk heeft Apple het probleem opgelost.

