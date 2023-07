3.154 DigiD-accounts werden afgelopen maand verwijderd nadat bleek dat de accounts verhandeld werken op Genesis Market. Alle betrokkenen zijn door de overheidsinstantie Logius op de hoogte gesteld.

Op het darkweb vond overheidsinstantie Logius de gegevens van 50.000 Nederlanders terug, vertelt de instantie in een blog. De data ging in sommige gevallen zover tot de DigiD-inloggegevens. Logius, die de DigiD-dienst beheert, haalde daarom 3.154 accounts offline.

De data werden verhandeld via het platform Genesis Market. Dat platform werd door een internationale samenwerking opgerold in april. Onder meer de FBI, Europol en de Nederlandse Politie waren in de actie betrokken.

Lees ook: Genesis Market: hoe werkte deze criminele marktplaats en hoe werd hij opgerold?

‘Preventief verwijderd’

De inloggegevens worden op dit moment dan ook niet meer verhandeld. Het is niet zeker of dat in het verleden wel gebeurde. Logius heeft de accounts ‘preventief verwijderd’, omdat hackers identiteitsfraude kunnen plegen via de data.

Alle betrokkenen zijn per brief op de hoogte gesteld van de verwijdering van het account. In de brief vinden zij ook uitleg over de vervolgstappen om een nieuw digitaal account aan te maken.

Zaken afronden

Hoewel Genesis Markt al in april werd opgedoekt, is de zaak nog altijd niet helemaal afgerond. Deze week werd nog een Nederlands kopstuk die betrokken zou zijn in de illegale site opgepakt. Daarmee staat de teller op een totaal van 18 Nederlandse verdachten die al opgepakt werden vanwege vermeende betrokkenheid.