‘AI laat vraag naar creatieve vaardigheden toenemen’

De wereld is al jaren in de ban van kunstmatige intelligentie (AI). Niet alleen vanwege zijn toepassingen, maar ook omdat het mogelijk allerlei banen gaat vervangen. Het MIT-IBM Watson AI Lab vroeg zich af in hoeverre dat het geval is, en deed daar onderzoek naar.

Het MIT-IBM Watson AI Lab onderzocht concreet wat de impact van AI op het werkveld is, schrijft Venturebeat. Aan de hand van machine learning analyseerden ze 170 Amerikaanse vacatures die tussen 2010 en 2017 geplaatst werden.

De conclusie is dat automatisering is inderdaad in opkomst is en ervoor zorgt dat een aantal taken verdwijnen. Maar dat gaat minder snel dan sommigen denken. Het gemiddeld aantal mogelijke taken die een werknemer moet uitvoeren – 18.500 stuks – daalde in zeven jaar tijd namelijk met slechts 3,7.

De meeste taken die vervangen worden vervangen door automatisering, zijn saaie, herhalende taken zoals het inplannen van dingen en het valideren van credentials.

Vraag naar creativiteit neemt toe

Er verdwijnen dus inderdaad taken, maar de vraag naar andere vaardigheden neemt juist toe, stelt het onderzoek. Het gaat dan met name om banen waar intellectuele vaardigheden en analyses voor nodig zijn. Ook is in sommige branches een loonstijging zichtbaar. Dat zijn bijvoorbeeld banen waar gesproken taalvaardigheden of fysieke flexibiliteit voor vereist zijn.

Volgens het onderzoek krijgen onder meer mensen met veel financiële kennis en graphic design-vaardigheden meer loon. Maar ook kappers en fitness trainers verdienen meer nu AI opkomt. En bij dergelijke banen moeten ook steeds meer taken uitgevoerd worden.

Dus waar zit de gevarenzone dan wel? Volgens het onderzoek zitten de meeste risico’s bij de banen in het middensegment. Juist in dit segment verdwijnen taken, terwijl werknemers boven en onder dat segment juist steeds meer moeten doen. Ook krijgt dit segment minder snel een loonstijging.

Verandering gaat steeds sneller

Het onderzoek stelt tot slot dat de veranderingen als gevolg van AI nu nog relatief langzaam gaan, maar dat dit snel gaat veranderen. De transformaties op de werkvloer gaan naar verwachting in de komende jaren steeds sneller.