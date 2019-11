AI van DeepMind verslaat topspelers in videogame StarCraft II

Google-zusterbedrijf DeepMind heeft een zelflerende computer getraind die erg goed is in de strategische videogame StarCraft II. De kunstmatige intelligentie (AI) verslaat namelijk 99,8 procent van de menselijke spelers.

StarCraft is een zogeheten ‘real-time strategy’-spel, waarin gamers middelen moeten verzamelen, troepen moeten inzetten en moeten vechten tegen tegenstanders. Daarbij zijn zowel tactische reacties als uitgebreide en langdurige strategieën nodig zijn.

Juist vanwege al die verschillende elementen en het strategische en tactische aspect, is dit een interessante plek om AI te testen. DeepMind deed dat dus ook, aan de hand van een speciaal ontwikkelde AI. Het gaat om AlphaStar, meldt de Financial Times.

AlphaStar blijkt nu uitzonderlijk succesvol. De AlphaStar-bots kwamen namelijk op het ‘grandmaster’-niveau terecht in de StarCraft League. Dat betekent dat de AI het beter deed dan 99,8 procent van de menselijke spelers. De menselijke gamers hadden bovendien vaak niet eens door dat ze tegen een algoritme aan het spelen waren.

Wat is het nut?

Zoals gezegd worden AI’s wel vaker getest aan de hand van spellen. Eerder won AlphaGo, een andere AI van DeepMind, bijvoorbeeld van wereldkampioen Lee Sedol in het bordspel Go. Maar de beheersing van StarCraft is mogelijk een interessantere use case dan het winnen van Go.

In StarCraft heeft de AI namelijk geen perfecte informatie over wat de tegenstander kan en gaat doen. Daardoor gedraagt AlphaStar zich meer als hoe het zich in de echte wereld zou gedragen, wat betekent dat een AI als deze mogelijk ook toepassingen heeft buiten games.

Onderzoeksleider Oriol Vinyals legt uit dat de neurale network-architectuur van AlphaStar erg lange reeksen van mogelijke acties uit kan zetten. Dat moet ook wel, want games kunnen wel een uur duren en uit tienduizenden opties bestaan, gebaseerd op imperfecte informatie. Volgens hem kan hetgeen wat met AlphaStar geleerd is daarom bijvoorbeeld ook ingezet worden voor weersvoorspellingen en persoonlijke assistenten.