Xiaomi gaat zeven miljard dollar investeren in AI, 5G en IoT

Het Chinese Xiaomi zak de komende vijf jaar zo’n 7 miljard dollar (6,3 miljard euro) investeren in een drietal zaken waarvan men verwacht flink te profiteren. Kunstmatige intelligentie (AI), 5G en het Internet of Things zullen de komende jaren een flinke geldinjectie krijgen.

Met die aankondiging kwam CEO Lei Jun deze week. “We moeten onze constante voorsprong op het gebied van Internet of Things en AI omzetten in een overtuigende overwinning om daarmee onze status als heerser in het smart-tijdperk te bevestigen.”

Chinese concurrentie

De investering van 7 miljard dollar komt niet geheel onverwacht: in de afgelopen jaren wist concurrent Huawei (eveneens Chinees) flink te groeien op de smartphonemarkt. Recentelijk liet de fabrikant weten zo’n 42 procent van de Chinese telefoonmarkt te bezitten. Xiaomi is inmiddels ook deels uitgeweken naar andere markten, zoals het maken van laptops en smart-TV’s. Laatstgenoemde is iets waar ook Huawei inmiddels op inspeelt.

Vorig jaar kondigde Xiaomi ook al een flinke investering aan, toen ging het om tien miljard Yen in de komende vijf jaar. Dat bedrag zou volledig gaan naar AIoT, oftewel een combinatie van AI en Internet of Things.

Voor 2020 staat er ook al een belofte om waar te maken op de kalender: in 2020 zouden tien 5G-telefoons gelanceerd moeten worden onder de vlag van Xiaomi. In oktober (2019) verkondigde Lei dat namelijk.