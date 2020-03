Blue Prism en Red Hat slaan handen ineen voor RPA

Robotic Process Automation (RPA)-specialist Blue Prism en open source-specialist Red Hat hebben de handen ineengeslagen en komen samen met een platform dat RPA nieuwe functionaliteit moet brengen. Dit platform kan vervolgens helpen met het vervangen van menselijke taken en handelingen door geautomatiseerde processen.

Concreet zorgen beide partijen ervoor dat Red Hat zijn Process Automation Manager-oplossing – een platform voor het op containerbasis ontwikkelen van microservices en applicaties- combineert met het Digital Work RPA-platform van Blue Prism.

Deze combinatie moet volgens beide partijen een oplossing opleveren die het klanten mogelijk maakt om een betere allesomvattende automatiseringsstrategie uit te rillen die tot meer efficiëntie en een verbeterde ROI moeten leiden.

Geautomatiseerde zakelijke processen

Klanten kunnen volgens de bedrijven de oplossing vooral inzetten om business process management (BPM) te kunnen combineren met RPA. Hierdoor kunnen zij dan hun volledige zakelijke processen volledig automatiseren. Zo kunnen zij eenvoudiger geautomatiseerde zakelijke processen ontwerpen, uitrollen, beheren en in de gaten houden.

Niet alleen kunnen zij ‘executable processes’ uitvoeren, maar ook communiceren met de running instances en tegelijkertijd realtime data in de gaten houden. Dit om de organisatorische efficiency in de gaten te kunnen houden. Daarnaast kunnen direct taken worden toegewezen, bijvoorbeeld taken die complexe processen aan externe diensten koppelen.

Twee gebruiksmogelijkheden

De nu gelanceerde gezamenlijke oplossing van Red Hat en Blue Prism kan op twee manieren worden gebruikt. In de eerste kunnen ‘digital workers’ met de oplossing complexe taken uitvoeren die voor fysieke medewerkers zijn ontworpen door Red Hat Process Automation Manager een ‘dynamic task’ te laten maken. Deze taak wordt dan door een ‘digital worker’ uitgevoerd via dezelfde webapplicatie als de menselijke medewerker zou gebruiken, inclusief de unieke log in -wachtwoorden.

Ten tweede kunnen ‘digitale workers’ ook automatisch taken uitvoeren en volbrengen. In deze optie worden de menselijke taken vervangen met een compleet geautomatiseerd proces. In dit geval sluist Red Hat Process Automation Manager de benodigde data door naar de ‘digital worker’ om een taak te starten en uit te voeren.

In beide gevallen keert de output van de geautomatiseerde taak weer terug in de oplossing van Red Hat. Hierdoor kan het complete proces dan weer verder, aldus beide specialisten.

Vervolg op samenwerking met IBM

De samenwerking met Red Hat is een vervolg op de eerder aangekondigde uitbreiding van de samenwerking met Red Hat’s moederbedrijf IBM. Voor de integratie van IBM Cloud Pak for Automation in het cloudgebaseerde Digital Workforce-platform van Blue Prism. De Red Hat-integratie is nu beschikbaar via de Digital Exchange (DX) applicatie-store van de RPA-specialist.