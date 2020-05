‘ICT-sector verwacht grote klap coronacrisis in derde kwartaal’

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het bedrijfsleven en dat is voor ICT-bedrijven niet anders. Daar wordt de grote klap in het derde kwartaal van 2020 verwacht, blijkt uit een inventarisatie van NLdigital. Op dit moment valt de impact nog mee volgens het platform, maar voor het volgende kwartaal wordt verwacht dat veel opdrachten worden uitgesteld of stop gezet.

Uit het onderzoek blijkt dat sommige bedrijven door corona 85 procent van de omzet zien wegvallen en er tijdelijke contracten stopgezet moeten worden. Al geldt dit niet voor iedereen, bij andere ICT-bedrijven is er juist een flinke stijging in inkomsten door een toegenomen vraag.

Eerder voorspelde onderzoeksbureau IDC al dat de uitgaven aan IT flink lager zullen uitvallen door het coronavirus. Het bureau verwacht dat in een worst-case-scenario de uitgaven aan IT wereldwijd met 200 miljard dollar (184 miljard euro) zal dalen.

Toch lijkt de impact mee te vallen ten opzichte van andere sectoren. Sommige bedrijven zijn ook alweer voorzichtig optimistisch voor het vierde kwartaal van 2020. De versoepeling van de maatregelen kunnen volgens NLdigital verder bijdragen aan het herstel van de sector.

De ICT-sector maakt intussen goed gebruik van de steunmaatregelen. Echter schieten deze maatregelen voor een deel van de markt tekort volgens het onderzoek. Zeker omdat de klap in de sector pas later zal komen, zijn ICT-bedrijven bang dat ze niet aanmerking zullen komen voor staatssteun.