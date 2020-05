‘Thuiswerken inruilen voor kantooromgeving impopulair’

Het massaal vanuit huis werken als gevolg van de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat maar weinig werknemers staan te popelen weer naar kantoor te moeten. Slechts één op de drie ondervraagde werknemers wil, als de crisis voorbij is, weer fulltime op kantoor zitten.

Twee derde van de Nederlandse ondervraagde werknemers liet aan identity management-firma Okta weten weinig te zien in het weer fulltime naar kantoor moeten als de crisis voorbij is. Net geen 40 procent zou het liefst een middenweg vinden tussen werken vanuit huis en fulltime op kantoor zitten. De ondervraagde Nederlandse werknemers maakten deel uit van de 6.000 deelnemers aan het onderzoek, met het verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk als andere deelnemende partijen.

Het onderzoek constateert ook dat er verschillende redenen worden gegeven waarom werknemers juist wel weer (parttime) naar kantoor willen. In Nederland worden vooral persoonlijke relaties met collega’s gemist, met vlak daarachter het missen van gesprekken met collega’s. De helft van de werknemers mist laatstgenoemde, wat beduidend meer is dan in bijvoorbeeld Frankrijk. Daar mist nog geen 40 procent van de ondervraagde werknemers de gesprekken op de werkvloer.

Werken vanuit huis heeft volgens de ondervraagden niet alleen nadelen in de vorm van het missen van socializen, een groot deel geeft aan dat de productiviteit niet per se een klap heeft gekregen door de nieuwe vorm van werken. Bijna de helft van de ondervraagden geeft aan dat de extra flexibiliteit juist heeft bijgedragen aan een betere focus op het werk, met ruim de helft die aangeeft dat er productiever gewerkt kan worden door de extra vrije tijd. 54 procent van de Nederlandse ondervraagden meent in de thuisomgeving minder afleiding te hebben dan op de werkvloer.

Ondanks de voordelen die het werken vanuit huis met zich meebrengt, was het eerder deze week Microsoft-CEO Satya Nadella die meende dat hij twijfels had over thuiswerken als nieuwe standaard. Ook hij meende de sociale interactie te missen en benadrukte dat het elkaar niet zien kan bijdragen aan het lastiger constateren van problemen als een burnout of verminderde geestelijke gesteldheid.

