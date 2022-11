Gartner voorspelt dat consumenten en bedrijven in de EMEA-regio volgend jaar 3,7 procent meer uitgeven aan IT. Volgens de organisatie komt het totaalbedrag uit op 1,3 biljoen euro.

De verwachting lijkt positief, maar de bedragen zijn bruto. Wisselkoersen zijn van invloed op internationale uitgaven. Hoewel Gartner verwacht dat de IT-budgetten van bedrijven stijgen, neemt de koopkracht van sommige organisaties af. Softwarelicenties en infrastructuur worden duurder. “CIO’s moeten hun investeringen zorgvuldig balanceren”, zei Gartner.

Het Verenigd Koninkrijk is een goed voorbeeld van het bruto-netto verschil. Hier verwacht Gartner de hoogste stijging in IT-uitgaven ter wereld (8 procent). “Echter, wanneer je rekening houdt met de zwakte van de Britse pond ten opzichte van de Amerikaanse dollar, dan eindig je met een algemene daling van 2,5 procent”, aldus Gartner VP Analyst John Lovelock.

IT-uitgaven in 2022

Vanwege de macro-economische invloeden is het lastig om te beoordelen of de industrie erop voor uitgaat. Gartner baseerde de voorspelling op marktonderzoek, waaronder de IT-uitgaven van de afgelopen jaren. De organisatie verdeelde de uitgaven in vijf categorieën: data center systems, software, devices, IT services en communications services.

Volgens Gartner waren communications services in 2022 de grootste kostenpost in de EMEA-regio (ongeveer 470 miljoen euro). Op nummer twee stonden IT services (357 miljoen euro). Vervolgens belanden we bij software (195 miljoen euro), devices (191 miljoen euro) en data center systems (45 miljoen euro).

Het verschil tussen de uitgaven van 2021 en 2022 is in de meeste categorieën beperkt tot enkele procenten. Devices waren een uitschieter. Hier daalden de uitgaven in een jaar tijd met 13 procent. We schreven in de afgelopen maanden meerdere artikelen over het fenomeen. Inflatie neemt wereldwijd toe, waardoor consumenten minder koopkracht hebben en minder apparaten kopen.

IT-uitgaven in 2023

Gartner verwacht dat de uitgaven aan devices blijven afnemen in 2023. De organisatie voorspelt een daling van 2,6 procent bovenop de afname van het afgelopen jaar. Software gaat volgens Gartner de goede kant op, met een toename van 8,6 procent. Uitgaven aan data center systems blijven grotendeels gelijk. Investeringen in IT services en communications services stijgen met respectievelijk 6,6 procent en 2,3 procent, aldus Gartner.

