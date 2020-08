Workday en IBM werken samen aan een veilige terugkeer naar kantoor

IBM werkt samen met Workday om bedrijven te helpen om hun werkzaamheden te hervatten tijdens de aanhoudende coronacrisis. Het plan is qua concept vergelijkbaar met de samenwerking tussen Salesforce en Siemens in juni die gericht was op het aanbieden van mobiele instapkaarten.

De gezamenlijke aanpak combineert de planningsmogelijkheden van Workday met de tools van IBM voor het analyseren van data van de werknemer, de gezondheid en de werkplek. De Workday Adaptive Planning-tool vormt de kern van de nieuwe Return to Workplace Planner. Dit product biedt uitgebreide plannings-en modelleringsmogelijkheden. Daarnaast wordt er ook gebruikgemaakt van de Workday Human Capital Management-tool om verdere analytics op personeel toe te passen.

Veiligere werkplek door AI

De tools van Workday worden gekoppeld aan IBM Watson Works, waarbij AI-modellen ingezet worden om bedrijven te helpen bepalen wanneer het veilig is om personeel weer op kantoor te laten werken. Deze tools gebruiken Watson AI voor facility management, veilige werkplekken en het traceren van mogelijke contacten met het coronavirus.

Workday en IBM bieden ook consultancydiensten voor klanten om hen te helpen bij het plannen en implementeren van hun terugkeer op de werkplek. Bedrijven kunnen de capaciteit van het kantoor modelleren en werknemers aan het werk zetten, terwijl ze de beschikbare ruimte efficiënt kunnen gebruiken in het kader van social distancing.

Het nieuwe normaal vereist nieuwe technologie

De meegeleverde software stelt bedrijven in staat om de laatste ontwikkelingen van het coronavirus per locatie te controleren en te bepalen of het weer veilig is voor werknemers om naar hun werkplek te gaan.

Kshitij Dayal, General Manager Planning Products bij Workday, stelt: “De combinatie van de mogelijkheden van Workday en IBM Watson Works kan bijdragen aan een snellere terugkeer van de klant naar de werkplek met een duurzame oplossing om vraag en aanbod op de werkplek in de steeds veranderende wereld in evenwicht te brengen.”

