TikTok spant rechtszaak aan tegen naderend Amerikaans verbod

TikTok laat weten een rechtszaak te beginnen tegen het decreet dat het social media-platform verbiedt. Een zaak tegen de gedwongen verkoop van het Amerikaanse TikTok-deel komt er echter niet.

Op 6 augustus tekende president Donald Trump een decreet om transacties met TikTok te verbieden, al is de deadline inmiddels verplaatst naar november. TikTok zal dan ook een rechtszaak aanspannen tegen de Amerikaanse regering, redenerend dat er geen enkele moeite is gedaan door de VS om in gesprek te gaan over mogelijke bezwaren die men zou hebben met de app. Volgens president Trump vormt TikTok een gevaar voor de nationale veiligheid, aangezien apps uit China verzamelde data aan de Chinese regering zou geven.

In de reactie laat TikTok weten geen andere manier te zien om gehoor te krijgen dan het beginnen van een rechtszaak. Toch focust het zich volledig op het decreet van 6 augustus en niet die van ruim een week later. Daarin kreeg ByteDance een deadline van 90 dagen om in ieder geval het Amerikaanse deel van TikTok te verkopen, om zo de veiligheid van Amerikaanse data te kunnen garanderen.

Geïnteresseerde partijen hebben zich al gemeld bij TikTok, waaronder Microsoft, Oracle en Twitter. Microsoft zou mogelijk niet alleen de Amerikaanse tak van de app op willen kopen, maar heel TikTok. Iets dat naar schatting tientallen miljarden kost.