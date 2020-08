Kevin Mayer stopt als CEO van TikTok

De CEO die TikTok op 1 juni aanstelde, Kevin Mayer, heeft laten weten zijn functie neer te leggen. Mayer noemt de verandering in het politieke klimaat als voornaamste reden voor zijn vertrek. Het vertrek zou niets te maken hebben met een mogelijke overname.

Sinds het aantreden van Mayer is er het een en ander veranderd rond de gewilde herstructurering, waardoor Mayer heeft besloten te vertrekken. Volgens hem is de toekomst van TikTok ‘incredibly bright’ en zal een eventuele herstructurering niet gepaard gaan met negatieve effecten voor eindgebruikers van de app.

TikTok laat in een reactie aan ZDNet weten de keuze van Mayer te respecteren, menend dat de functiebeschrijving van de Amerikaan in de afgelopen maanden aanzienlijk is gewijzigd.

TikTok nog steeds in de problemen

Eerder deze maand tekende de Amerikaanse president Donald Trump een tweetal decreten, gericht op het afdwingen van veranderingen binnen TikTok. De studio achter de app, ByteDance, ontving een deadline om het Amerikaanse deel van de app te verkopen, net als het opgelegd krijgen van een datum waarop een verbod op de app wordt ingesteld. TikTok heeft inmiddels een rechtszaak aangespannen.

Geïnteresseerde partijen hebben zich al gemeld om het Amerikaanse deel van TikTok over te nemen, waaronder Twitter, Microsoft en Oracle.

