Apple blokkeert Facebook-update na discussie over inkomsten

Apple heeft een update van de Facebook-app waarin een bericht wordt getoond over het incasseren van inkomsten geblokkeerd. Volgens Facebook zou Apple de update weigeren omdat deze ‘irrelevante informatie’ toont aan gebruikers, verwijzend naar het bericht over de 30 procent Apple-fee.

Deze maand wilde Facebook een feature lanceren op het sociale netwerk waarmee bedrijven betaalde evenementen hosten. In een poging de inkomsten volledig aan de bedrijven te gunnen geven, diende Facebook bij Apple het verzoek in om de gebruikelijke 30 procent (voor in-app aankopen) voor deze keer weg te laten. Apple weigerde, waarna Facebook probeerde een update door te voeren in de app. Een bericht waarin stond dat Apple 30 procent incasseert zou worden voorgelegd aan gebruikers, maar Apple vindt dat te ver gaan.

In een statement laat Facebook weten enkel gebruikers op de hoogte te willen stellen van waar hun geld naartoe gaat. De techgigant laat het er niet bij zitten en wil nog een poging wagen de informatie aan gebruikers voor te leggen in de Facebook-app.

De reden die Apple zou aanvoeren om de geplande update van Facebook te blokkeren, zou zijn dat het niet is toegestaan irrelevante informatie te tonen in hun software. Door de tekst ‘Apple pakt 30 procent van deze aankoop’ in de iOS-versie van Facebook te tonen, zou dat volgens Apple wel het geval zijn geweest.

iOS 14

Facebook uitte eerder al zorgen over de naderende iOS-update (iOS 14). De update vereist nadrukkelijk toestemming van gebruikers voor het verzamelen van een unieke code van een apparaat voor advertentiedoeleinden. Deze IDFA wordt gebruikt (door onder andere Facebook) om gerichte advertenties te tonen in apps.

Facebook verwacht dat advertentie-inkomsten door de update teruglopen, tot wel vijftig procent minder.