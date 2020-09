Apple past regels App Store aan door Microsoft

Apple heeft de regels van de App Store aangepast nadat grote techbedrijven zoals Microsoft en Facebook hierop kritiek uitten. Het gaat om een ander deel dan waar Apple ruzie over heeft met Epic (Fortnite), want het gaat om cloudgaming.

De nieuwe regels van Apple zouden het eindelijk toestaan voor andere bedrijven om cloudgame-apps aan te bieden, maar dan moeten ze wel van alle games die werden aangeboden een aparte pagina maken. Dat is niet te doen voor een bedrijf als Microsoft, dat 150 games aanbiedt via zijn streamingdienst xCloud. Microsoft is dan ook not amused: het zegt dat Apple er alles aan lijkt te doen om te zorgen dat cloud gaming en game-abonnementen niet beschikbaar komen voor iPhone-gebruikers.

App Store

Nu kunnen Microsoft en Facebook dus wel opgelucht ademhalen omdat de dienst tenminste kan worden aangeboden, maar er komt dus wel veel werk bij kijken. Ze kunnen hun diensten via de App Store aanbieden waarbij de games binnen hun eigen app kunnen streamen of downloaden. Of ze na het uiten van kritiek nog steeds voor elke game een aparte pagina moeten aanmaken, dat is niet helemaal duidelijk. Apple heeft in ieder geval de deur geopend, hetzij op een kiertje.

In principe moet elke game vooralsnog dus wel een eigen pagina hebben en dat niet alleen: de game moet gebruikersratings en reviews hebben, beheerd worden via ScreenTime en andere controle-apps voor ouders en in de zoekfunctie voorbij komen, zo schrijft SiliconAngle. Een nogal arbeidsintensief karwei dus.

Fortnite

De ruzie die Apple heeft met Epic heeft een heel andere insteek. Daar gaat het vooral om waar de betalingen plaatsvinden. Epic heeft een eigen betaalsysteem geïntroduceerd in Fortnite, wat betekent dat Apple hiervan geen 30 procent kan wegsnoepen. Daar is Apple wat betreft deze game die miljoenen mensen spelen niet bepaald over te spreken, waarop het Fortnite zelfs helemaal uit de App Store is gehaald. Dit staat dus buiten het verhaal over games streamen, waar Microsoft vooral last van heeft.

