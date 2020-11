Qualcomm verdient steeds meer aan IoT en automotive-sector

Qualcomm verdient tegenwoordig niet alleen meer aan chipsets voor smartphones, maar ook aan IoT-toepassingen en specifieke chipsets voor de ‘connected car’. Dit blijkt uit de recente cijfers over het vierde fiscale kwartaal van de chipsetfabrikant. Ook richt Qualcomm zich steeds meer op edge-toepassingen en cloudinfrastructuur.

Uit de kwartaalcijfers over het vierde fiscale kwartaal van 2020 blijkt dat de omzet van IoT-oplossingen en -toepassingen weer is toegenomen. In totaal bedroeg de omzet op dit terrein in de genoemde periode 926 miljoen dollar (779,7 miljoen euro). Voor heel 2020 wordt zelfs een omzet van iets meer dan 3 miljard dollar verwacht.

Oplossingen voor de IoT- en automotive-sector

De IoT-oplossingen en -toepassingen van Qualcomm bestaan uit chipsets voor industriële oplossingen en toepassingen, vaste en draadloze breedbandverbindingen en networking. De groei in omzet in deze segmenten komt, aldus Qualcomm, vooral voor rekening van specifieke diensten en bedrijfssectoren als networking, de retail, de industrie en de energiesector.

Naast het IoT, vormt ook de automotive-sector, vooral die rond om de connected car, een steeds belangrijkere bron van inkomsten voor de chipsetfabrikant. Producten die de chipsetfabrikant aan de automotive-sector levert, zijn onder meer chipsets voor telemetrie en digitale cockpittoepassingen. De automotive-markt is op dit nog het kleinste marktsegment voor Qualcomm, maar brengt de komende jaren naar verwachting steeds meer omzet.

Overlapping met 5G-diensten

Zowel de IoT-markt als die voor de automotive-sector overlappen deels met de markt voor 5G-toepassingen, zo geeft CEO Steven Mollenkopf van Qualcomm in aan. Hij ziet voor de nabije toekomst dan ook veel gezamenlijke toepassingen waarvoor de chipsetfabrikant de juiste chipsets kan leveren. Vooral omdat deze markten nu langzaam aan het overstappen zijn van 3G- en 4G-verbindingen naar 5G, aldus de CEO.

Ook edge-en datacenteromgevingen

Voor de toekomst gaat Qualcomm zich ook steeds meer richten op oplossingen en toepassingen voor edge-omgevingen en cloudgebaseerde infrastructuur, geeft Steven Mollenkopf in zijn commentaar aan. Hij verwacht bijvoorbeeld dat over tien jaar ongeveer 1 miljard slimme of AI-devices met speciale chipsets van Qualcomm zijn uitgerust.

Voor deze devices moeten de chipsets onder meer oplossingen en toepassingen brengen voor low-power rekenkracht, process nodes en expertise in het verwerken van signalen. Dit betekent volgens Steven Mollenkopf dat het bedrijf er goed voor staat om zijn expertise op het gebied van chipsets voor AI-toepassingen op smartphones, nu uit te breiden naar (cloud)datacenteromgevingen, edge appliances en ook weer 5G-infrastructuur.

