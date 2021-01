WhatsApp stelt zakelijke mogelijkheden uit door privacyproblemen

Er is de laatste weken een golf van wantrouwen richting WhatsApp gegaan nadat bleek dat het bedrijf het mogelijk nauw nam met zijn privacybeleid. De enorme onrust rond dit onderwerp heeft er zelfs voor gezorgd dat de chatdienst de update met extra zakelijke mogelijkheden heeft uitgesteld.

De backlash van WhatsApp startte op het moment dat WhatsApp-gebruikers een melding in beeld kregen. Hierop was te lezen dat de dochter van Facebook werkt aan nieuw privacybeleid. Bovendien eigende zich het recht toe om bepaalde gebruikersgegevens te delen met de Facebook-app. Iets waar mensen al vanaf het moment dat Facebook WhatsApp kocht bang voor waren.

WhatsApp

De reden dat WhatsApp deze aanpassing doorvoert zou te maken kunnen hebben met de plannen van Facebook. Het wil het mogelijk maken voor gebruikers om berichten te sturen tussen de Messenger van Facebook, de Direct Messaging van Instagram en uiteindelijk ook de berichten binnen WhatsApp. Binnen Instagram wordt dit al volop getest.

Er zijn door dit euvel grote groepen mensen overgestapt naar andere apps, zoals Telegram en Signal. Mensen vinden het geen prettig idee als hun gegevens met een andere partij worden gedeeld, zeker niet eentje als Facebook. Dat is als grootste social medium ook regelmatig in opspraak, mede door de stilte -of juist de uitspraken- van CEO Mark Zuckerberg over bepaalde onderwerpen.

Zakelijke mogelijkheden

De nieuwe zakelijke mogelijkheden zijn er deels om te zorgen dat er meer zakelijke transacties plaatsvinden op het platform. Uiteraard is de kleine crisis waar het sociale platform zich in bevindt dan niet het beste moment voor zo’n uitrol. Eigenlijk zou het in februari moeten plaatsvinden, maar dat is nu veranderd naar mei.

Onder de nieuwe mogelijkheden is er vooral focus op het kunnen chatten met bedrijven, zonder dat daarbij de end-to-end encryptie van persoonlijke berichten onder druk komt te staan. Het idee is dat je in de app dingen kunt kopen via Facebook Shops. Er wordt dus een heel duidelijke link met Facebook gelegd en de servers van het social medium worden gebruikt, schrijft Reuters.