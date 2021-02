HubSpot koopt nieuwsbriefdienst The Hustle

HubSpot koopt The Hustle, een mediabedrijf en start-up die bekend is van de nieuwsbrief The Hustle. De waarde van de startup wordt geschat op 27 miljoen dollar (22,3 miljoen euro).

De CEO van The Hustle, Sam Parr, heeft op Twitter een toelichting gedaan op de overname. “Aan het begin van mijn carrière was ik heel transparant als het over geld ging. Het resultaat daarvan beviel me echter niet. Daarom geven we de prijs niet prijs. HubSpot is dat met ons eens en deelt deze ook niet.”

The Hustle

Door The Hustle over te nemen, wil HubSpot beter voldoen aan de behoeften van opschalende bedrijven. Kieran Flanagan, senior vice president marketing van HubSpot: “We willen ze helpen door educatieve, zakelijke en technische trendcontent aan te bieden in hun voorkeursformaten.”

“Sam en zijn team hebben een bewezen vermogen om content te creëren. Content waar ondernemers, startups en opschalende bedrijven een grote passie voor hebben. Ik kijk er naar uit om ze mee te nemen om dat werk naar een hoger niveau te tillen.”

HubSpot

The Hustle bestaat niet alleen uit een nieuwsbrief, er is ook een abonnement genaamd Trends. Daarnaast maakt The Hustle een podcast die My First Million heet. De originele The Hustle-nieuwsbrief wordt ontvangen door 1,5 miljoen abonnees. Parr wil het grootste netwerk van zakelijke content bouwen. Het is het plan om The Hustle naar meerdere media te uitbreiden en om over meer onderwerpen te laten gaan. Er wordt in ieder geval gewerkt aan innovatieve producten, gemaakt in samenwerking met contentcreërders van over de hele wereld.”

HubSpot groeit flink de laatste jaren. Het biedt zowel een e-mail automatiseringstool als een CRM-systeem om afdelingen als marketing, sales en support te ondersteunen. Het bedrijf is in 2006 opgericht in de Verenigde Staten door Brian Halligan en Dharmesh Shah.

