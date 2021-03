‘Apple krijgt EU-onderzoek aan de broek vanwege Spotify’

Apple wacht mogelijk opnieuw een mededingingsonderzoek van de Europese Commissie (EC) door een klacht van de muziekstreamingdienst Spotify. Dit schrijft nieuwsdienst Reuters op basis van bronnen.

Volgens Reuters heeft Spotify al in 2019 een klacht tegen Apple ingediend bij de EC op grond van mededingingszaken. Spotify beschuldigt Apple ervan zijn eigen muziekstreamingdienst Apple Music te bevoordelen ten opzichte van andere muziekstreamingdiensten. Deze klacht wordt nu waarschijnlijk binnenkort door de EC onderzocht.

Klacht Spotify

Volgens Spotify geeft Apple zijn eigen muziekdienst meer ruimte en beperkt de techgigant het gebruik van alternatieve muziekdiensten. Daarnaast rekent Apple ook een fee van 30 procent per aankoop voor het gebruik van het in-app aankoopsysteem binnen de App Store. Vooral dit laatste is niet alleen Spotify een doorn in het oog, zo stelt Reuters.

Als weerwoord gaf Apple aan dat Spotify al jarenlang profiteert van de miljoenen downloads uit de App Store en dat de muziekstreamingservice hierdoor de grootste in de Europese Unie is geworden. De EC geeft geen commentaar over een eventueel onderzoek.

Overige onderzoeken

Een onderzoek naar de houding van Apple tegenover Spotify is niet het enige onderzoek waarmee de techgigant in de Europese Unie heeft te maken. De EC is al met vier gelijkwaardige onderzoeken bezig, zoals naar de regels van de App Store voor andere concurrerende applicaties voor onder meer audiobooks en e-books. Ook worden de regels voor de mobiele betaaldienst Apple Pay aan een onderzoek onderworpen.

Niet alleen de EC onderzoekt de handel en wandel van Apple rondom de App Store. Ook individuele lidstaten doen dit. Zo wordt binnenkort het resultaat verwacht van de Nederlandse Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de voorwaarden van de Apple App Store.