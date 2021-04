Coolblue stelt beursgang uit tot najaar

Coolblue is van plan om dit najaar de beurs op te gaan. Het bedrijf had aanvankelijk een vroegere datum in gedachten, maar wil meer tijd om de beursgang voor te bereiden.

Het Financieel Dagblad, dat over het uitstel bericht, noemt het een uitzonderlijke situatie. Normaal gesproken vragen bedrijven immers hun beursgang zo snel mogelijk aan om te profiteren van een positief beurssentiment. Coolblue lijkt dit echter niet nodig te vinden, aangezien het bedrijf door de coronapandemie enorm goed presteert. Volgens ingewijden willen aandeelhouders meer tijd steken in de voorbereiding van de beursgang.

Vertraging

Die voorbereiding bestaat uit meerdere aspecten. Zo worden er intern veranderingen aangebracht om beter om te kunnen gaan met de situatie waarin de buitenwereld kan meekijken in de interne zaken van het bedrijf. Coolblue wil ook nog een nieuwe kracht inwerken die de contacten met beleggers onderhoudt. Het aanstaande zwangerschapsverlof van CFO Daphne Smit zorgt voor verdere vertraging. Hierdoor heeft ze minder tijd om gesprekken met potentiële aandeelhouders te voeren.

Geruchten over beursgang

Geruchten over een mogelijke beursgang van Coolblue gaan rond sinds Pieter Zwart, de CEO van het bedrijf, in februari bekendmaakte hard over het idee aan het nadenken was. Volgens geruchten was achter de schermen al alles in werking gezet voor een snelle beursgang, zoals het inhuren van begeleidende banken en het voeren van oriënterende gesprekken met potentiële aandeelhouders.

Financiën

De beurswaarde van Coolblue gaat waarschijnlijk uitkomen op enkele miljarden euro’s. De meeste ingewijden spreken van bedragen van 3 à 4 miljard euro, al komen schattingen van 6 miljard ook voor. Het bedrijf is flink winstgevend en ging wegens de coronacrisis ongekende groei door. In het afgelopen jaar groeide de omzet van de webwinkel met 34 procent tot 2 miljard euro. Coolblue heeft niet gereageerd op het verzoek van het FD om toelichting.

