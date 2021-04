TransIP: prijzen van .org-domeinen worden verhoogd

TransIP verhoogt de tarieven voor zijn .org-domeinen. Ook .space en .shop worden duurder, al blijven .nl, .com en .net gelukkig buiten schot. Hoever de prijzen omhoog gaan, hangt van de extensie af. Er gaan 338 tld’s omhoog.

Hopelijk wil je geen .attorney- of .lawyer-domein, want die prijzen schieten het hardst omhoog bij TransIP. Ze kostten 39 euro en gaan nu naar 63,49 euro. Voor een .org was je eerder 12,50 euro per jaar kwijt, maar dat gaat nu naar 17,49 euro per jaar. Het vrij jonge .Amsterdam gaat ook flink omhoog: van 39 euro naar 47,99 euro. Het gaat in alle gevallen om een jaarprijs exclusief btw, schrijft Tweakers.

TransIP-prijsverhogingen

Vorig jaar verhoogde TransIP de prijzen van de webhostingpakketten. Het was een flinke prijsverhoging van 30 procent en de pakketten gingen op de schop. Er is nu Core met vijf e-mailadressen en 10GB opslag, Pro met honderd e-mailadressen en 100GB opslag en Max met een onbeperkt aantal e-mailadressen en 250GB opslag.

TransIP is een bedrijf uit Leiden dat in 2003 is gestart. Het handelt in domeinnaamregistraties en doet webhosting. Ali Nikham is de oprichter van TransIP, die nu vooral bekend is als CEO van Bunq Bank. TransIP is in 2016 overgenomen door het Zweedse EQT, maar Niknam nam het aandeel terug na onenigheid over de visie van het bedrijf.

TransIP nam IT-Ernity over in 2018 en daarmee werd het bedrijf een van de grootste hostingbedrijven in Nederland. TransIP ging in 2019 samen met Combell Group onder de naam team.blue. Het bedrijf heeft 1,2 miljoen klanten die worden bediend door 600 medewerkers.