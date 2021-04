“Sterk 2020 voor Intel zorgt nu voor lagere omzet datacenter”

Intel heeft gisteren de cijfers voor het eerste kwartaal van 2021 bekendgemaakt. Het bedrijf had een omzet van van 19,7 miljard dollar.

Hoewel dit 2,2 miljard dollar hoger is dan analisten hadden voorspeld, was het Intel-aandeel tegen het sluiten van de beurs 1,77 procent gedaald en zette deze daling daarna door. Daarbij is er een opvallende daling in de cijfers van 20 procent met betrekking tot Intel’s Data Center Group.

Nieuwe strategie Intel

Pat Gelsinger, sinds februari de nieuwe CEO van Intel, noemt de eerstekwartaalcijfers desondanks sterk. De omzet van het bedrijf zou vergeleken met dezelfde periode vorig jaar maar met een procent zijn gedaald. De daling met betrekking tot het datacenter zou te maken hebben met het feit dat het bedrijf in 2020 een sterk jaar heeft gehad. Klanten zouden op het moment even een investeringspauze hebben, maar binnenkort klaar zijn voor de volgende fase in het opbouwen van hun cloud.

Gelsinger lijkt de hoop te hebben gevestigd op de nieuwe IDM 2.0 strategie. Hij geeft aan dat reacties op IDM 2.0 fenomenaal zijn geweest en dat hun product roadmap in een stroomversnelling zit. Daarnaast gaat Intel zoals bekend ook meer fabrieken neerzetten. Met IDM 2.0 wijkt Intel af van de oude strategie, waarbij de chipmaker alles alleen probeerde te doen.

IDM 2.0 en chiptekort

Het huidige chiptekort zou volgens Gelsinger het belang van Intel’s IDM 2.0 strategie onderstrepen. De Intel topman legt uit dat de ongekende vraag naar halfgeleiders druk zet op bevoorradingsketens in de hele industrie. Het bedrijf zou de afgelopen jaren de interne wafer capaciteit hebben verdubbeld, maar de industrie zou nu uitgedaagd worden door een tekort aan substraten en componenten. Gelsinger geeft aan dat Intel in gesprek is met leveranciers uit de auto-industrie om het tekort aan halfgeleiders te ondervangen.

Intel zou dit echter niet alleen kunnen. De CEO is van mening dat het probleem een nauwe samenwerking vereist tussen de industrie en de overheid. Overheden over de hele wereld zouden de kritieke rol van halfgeleiders inzien en de noodzaak om de productiecapaciteit van geavanceerde chips te vergroten. Intel zelf is van plan meer mensen in dienst te nemen om aan de hoge vraag te kunnen voldoen. Dit jaar alleen al zou dit al om 2.000 mensen gaan. Gelsinger verwacht dat dit er een paar duizend meer zullen zijn tegen het einde van het jaar.