‘Intel wil chips van derden voor autofabrikanten gaan produceren’

Intel wil op korte termijn chips voor de auto-industrie van gespecialiseerde ontwerpers in zijn eigen fabrieken produceren. Dit gaf CEO Pat Gelsinger van Intel aan tegenover nieuwsorganisatie Reuters. Hiermee moet het chiptekort voor automakers worden tegengegaan.

In het gesprek met Reuters geeft Intel aan dat de belangrijkste reden voor deze stap het groeiende chiptekort van autofabrikanten is, zoals we onlangs al meldden. Door dit chiptekort komen autoproductielijnen steeds vaker stil te liggen.

In plaats van er vier jaar over te doen om een nieuwe chipfabriek uit de grond te stampen, wil Pat Gelsinger nu dat de chips van derden snel worden gecertificeerd voor de Intel-processen. Wanneer de chips deze certificatie passeren, binnen zes tot negen maanden, kan de productie een aanvang nemen. Volgens de CEO van Intel zijn er al gesprekken gaande met leveranciers.

Eigen productie opschroeven

Door de productie van deze chipsets van derden in de eigen chipfabrieken te gaan produceren, hoopt Intel bij te dragen aan de oplossing van het huidige wereldwijde tekort aan chips en dan vooral voor de autofabrikanten. Intel is één van de weinige chipfabrikanten dat zelf zijn eigen chips ontwerpt én produceert. Vorige maand kondigde het bedrijf al aan dat klanten van buiten al welkom waren om hun eigen chips in de fabrieken van Intel te produceren.

Daarnaast kondigde Intel aan nieuwe chipfabrieken te gaan openen in de Verenigde Staten en Europa. Hiermee moet tegenwicht worden geboden aan de afhankelijkheid van de Aziatische chipfabrikanten, zoals TSMC en Samsung en niet in de laatste plaats de Chinese fabrikanten.

Alleen voor de Verenigde Staten

De chips van derden die Intel wil gaan produceren zijn, naar het zich nu laat aanzien, alleen bedoeld voor autofabrikanten uit de Verenigde Staten. Denk daarbij aan Ford en General Motors. CEO Pat Gelsinger heeft hierover al gesprekken gevoerd met de Amerikaanse regering.

De productie van de chips van derden kan plaatsvinden op vele locaties. Genoemd, maar niet bevestigd, worden de fabrieken in de staten Oregon, Arizona en New Mexico. Ook is de productie mogelijk in het buitenland. Hiervoor worden Israël of Ierland genoemd. Wordt ongetwijfeld vervolgd.