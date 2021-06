Dustin koopt Centralpoint definitief voor 425 miljoen euro

De Zweedse IT-distributeur Dustin heeft voor 425 miljoen euro de Nederlandse IT-distributeur Centralpoint definitief overgenomen. Met de overname biedt Dustin zijn diensten nu ook aan in de Benelux-regio en vergroot hiermee zijn Europese bereik.

Dustin is een online IT-distributeur van hard- en software en aanverwante diensten voor de mkb- en de grootzakelijke markt, maar levert ook producten aan particulieren. Met de definitieve overname van het Nederlandse Centralpoint vergroot de online distributeur uit Zweden zijn bereik in Europa.

425 miljoen euro in cash

Dustin heeft bij de overname alle aandelen van Centralpoint verworven voor 425 miljoen euro. De aandelen werden betaald in cash aan de eigenaar van de Nederlandse IT-distributeur Rotla BV. De overname is ook door de Nederlandse toezichthouder ACM goedgekeurd.

Centralpoint tevreden

Centralpoint is tevreden met de overname door Dustin. De IT-distributeur ziet in de overname een kans voor het uitbreiden van het klantenaanbod en de groei in de Benelux-regio te versnellen. Deze versnelling moet zowel organisch gaan plaatsvinden als door andere overnames. Centralpoint nam in 2017 al de Nederlandse IT-distributeur Infotheek over. Volgens Centralpoint zijn verder beide bedrijven volledig complementair aan elkaar en bestaat er dezelfde intentie om de huidige positie in het IT-distributeurlandschap verder uit te bouwen.

