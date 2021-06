EU onderwerpt Google Ads aan grootschalig onderzoek

Google’s advertentieplatform Google Ads wordt eind dit jaar onderwerp van een grootschalig onderzoek van de Europese Unie (EU). Gekeken wordt of het digitale advertentieplatform voldoet aan alle Europese mededingingswet- en regelgeving.

Het is het zoveelste onderzoek waarvoor de EU Google onder de loep legt. Eerder is al intensief gekeken -en zijn ook hoge boetes opgelegd- naar onder meer de machtspositie voor het gebruik van Google-applicaties en of de techgigant wel beantwoordt aan de GDPR rondom privacy van in Google Cloud opgeslagen en verwerkte data. Over dit laatste is de Nederlandse overheid bijvoorbeeld de laatste tijd kritisch.

Niet geheel verrassend

Het advertentieplatform en -model en andere diensten van Google zijn al langer onderwerp van onderzoek door overheidsinstanties wereldwijd. Eerder kreeg de techgigant hiervoor een boete opgelegd van de EU omdat zijn platform concurrenten blokkeert voor online shoppingmogelijkheden, de dominantie van het mobiele besturingssysteem Android en ook de online advertentiemogelijkheden.

Inhoud onderzoek

Het EU-onderzoek naar de advertentiehandel van Google gaat volgens Reuters vooral kijken hoe dit platform en model zich verhoudt tot adverteerders, uitgevers, tussenpersonen en concurrenten. Advertenties zijn een belangrijk bestandsdeel, 16 procent van de totale inkomsten, voor de techgigant. Vooral doordat andere mediabedrijven de technologie gebruiken voor het plaatsen van online advertenties.

Concurrenten geven onder meer aan dat Google het voor zowel kopers, verkopers als tussenpersonen onmogelijk maakt het advertentiemodel- en platform niet te gebruiken. Bovendien zou de techgigant hiervoor hoge kosten berekenen. Daarnaast zou de techgigant het de concurrenten eveneens onmogelijk maken alternatieven aan te bieden.