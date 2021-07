‘Lumen Technologies wil consumententak verkopen’

Lumen Technologies, het oude CenturyLink, is in onderhandeling om de consumententak te verkopen aan investeerder Apollo Global Management. De consumententak is meer dan 5 miljard dollar (4,2 miljard euro) waard.

Dat melden bronnen van Bloomberg. De overname zou in de komende weken kunnen worden aangekondigd als er een deal wordt bereikt, maar de voorwaarden zijn nog niet definitief. Lumen Technologies zei dat hoewel het geen commentaar geeft op specifieke geruchten of speculaties, het bedrijf “enthousiast” is over de toekomst van zijn consumentenactiviteiten en investeert in verbeterde productmogelijkheden, het uitbreiden van zijn glasvezelactiviteiten en het verbeteren van de digitale interactie met zijn consumentenklanten.

Nieuwe naam, nieuwe focus

Het is al een tijdje bekend dat Lumen op zoek is naar een koper. Nog in mei zei CEO Jeff Storey dat Lumen “ontevreden” was met de winst in het eerste kwartaal van 2021. Verkoop moet de inkomsten van het bedrijf verhogen, die al voor de coronacrisis de verkeerde kant opgingen. Storey zei destijds dat Lumen bereid was desinvesteringen van niet-kernactiva te overwegen om in de toekomst weer te kunnen groeien.

Al in 2019 zei het bedrijf, toen nog CenturyLink, dat het “strategische alternatieven evalueerde” voor de consumentenactiviteiten, omdat het overgrote deel van de omzet, driekwart, uit zakelijke klanten komt. Dat deel stond echter onder druk door de coronapandemie, door krimpende vraag van het mkb.

De serviceprovider heeft zichzelf in september 2020 omgedoopt tot Lumen Technologies in een poging om zijn focus op netwerkdiensten van de volgende generatie te benadrukken en om zakelijke klanten te helpen met hun transformatie.