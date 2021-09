Intuit wil Mailchimp overnemen voor minimaal 8,5 miljard euro

De leverancier van financiële software Intuit wil mogelijk de bekende e-mailmarketingspecialist Mailchimp overnemen voor een bedrag van meer dan 8,5 miljard dollar (10 miljard dollar). Dit bericht zakenwebsite Bloomberg.

Volgens de geruchten is Intuit, bekend van onder meer belastingsoftware en tools als TurboTax en QuickBooks, nu de meest interessante kandidaat om Mailchimp over te nemen. Sinds half augustus dit jaar waren er al mogelijke onderhandelingen over een mogelijke overname van de e-mailmarketingspecialist. Er waren geen namen van mogelijke kandidaten in omloop, maar er was een sterke indicatie dat het zou gaan om private investeringsmaatschappijen en andere grote techbedrijven.

Technologie Mailchimp

Waarom Intuit Mailchimp precies wil kopen, is niet duidelijk. Kennelijk is de technologie van het e-mailmarketingbedrijf dermate interessant voor Intuit. Mailchimp is één van de grote aanbieders van een cloudgebaseerd geautomatiseerd marketingplatform voor mkb-bedrijven. Het platform biedt klanten ook andere marketingtools en tools voor analytics.

Overige oplossingen

Daarnaast biedt het bedrijf nog bredere marketingoplossingen, zoals software waarmee webshops e-maildiensten aan hun e-commerce sites kunnen linken. Hierdoor kunnen zij op het juiste moment hun klanten geheel automatisch de beste aanbiedingen mailen. Andere tools die Mailchimp nu biedt, laten klanten complete webshops bouwen en digitale advertentiecampagnes lanceren.

De mogelijke overname van Mailchimp door Intuit is nog niet definitief. Mogelijk dient zich nog een andere koper aan.