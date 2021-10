Google verlaagt Google Play-commissie voor abonnementen

Google verlaagt de commissie op abonnementen en goederen die applicaties via Google Play verkopen. Ontwikkelaars kunnen hierdoor mogelijk meer geld verdienen met hun applicaties.

Het rommelt al enige tijd rondom de mobiele app stores van zowel Google als Apple. Veel ontwikkelaars klagen dat beide techgiganten met hun dominante app stores te veel commissie berekenen. Google komt ontwikkelaars nu tegemoet en gaat de commissie (fee) die het ontwikkelaars berekent voor via Google Play afgesloten abonnementen en de verkoop van digitale goederen verlagen. De app store van de techgigant berekende ontwikkelaars van applicaties tot nu toe een fee van 30 procent in het eerste jaar nadat een eindgebruiker voor de desbetreffende applicatie een abonnement heeft afgenomen. Voor de opeenvolgende jaren gaat deze commissie naar 15 procent.

De fee van 15 procent geldt ook voor alle afgenomen digitale goederen en diensten tot een omzet van 1 miljoen dollar. Wanneer deze omzet boven dit bedrag uitkomt, stijgt de fee voor digitale goederen en diensten naar 30 procent.

Fee naar 15 procent

Deze fluctuerende fees kweken veel ongenoegen bij ontwikkelaars die voor de het verspreiden van hun mobiele applicaties vaak afhankelijk zijn van de Google Play app store. Google heeft dit probleem nu onderkend en zijn commissiebeleid aangepast.

Onder de nieuwe voorwaarden, die vanaf 2022 gaan gelden, berekent de techgigant in het eerste jaar geen 30 procent fee meer, maar 15 procent. Deze 15 procent zal ook blijven gelden voor de opeenvolgende jaren. Dit moet ontwikkelaars, vooral developers die korte termijn abonnementen aanbieden, de kans geven meer te verdienen.

Daarnaast gaat er een speciaal tarief van 10 procent gelden voor bepaalde streaming muziekaanbieders en aanbieders van ebooks. Dit moet niet alleen de aanbieders en ontwikkelaars van dit soort applicaties helpen, maar ook het onderliggende ecosysteem van artiesten en schrijvers, zo stelt Google.

Reden voor feeverlaging onbekend

De exacte redenen waarom de techgigant zijn fees voor Google Play verlaagt, is niet bekend. In de VS ligt Google in verschillende staten op dit moment onder vuur over de praktijk rondom Google Play. Deze prakrijk wordt als anticoncurrerend beschouwd. Zelf geeft Google aan ontwikkelaars en andere belanghebbenden meer te willen helpen met het opbouwen van een winstgevende zakelijke praktijk.

Ook concurrent Apple heeft het met zijn App Store lastig. Onlangs verloor het een rechtszaak tegen game-ontwikkelaar Epic over het stellen van hoge fees. Verder is de EU een groot mededingingsonderzoek gestart naar de voorwaarden van de App Store.