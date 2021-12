VMware stopt rechtszaak tegen Nutanix-CEO Ramaswami

VMware stopt de rechtszaak tegen voormalig COO Rajiv Ramaswami. De techgigant daagde Ramaswami voor de rechter nadat hij in december 2020 overstapte naar concurrent Nutanix, waar hij momenteel als CEO fungeert. Nu ziet VMware van de rechtszaak af. Het juridische proces komt ten einde.

Concurrenten Nutanix als VMware ontwikkelen beide hypervisor en hyperconvergenced-dienstverlening. Tot eind 2020 werkte Rajiv Ramaswami als COO voor VMware. Hij stapte over naar Nutanix en bekleedt sindsdien de functie van CEO. De switch wreef met de managementlaag van VMware. Eind 2020 klaagde de techgigant Ramaswami aan. Hij zou, in de woorden van VMware, onvoldoende aan contractuele verplichtingen hebben voldaan.

“Voor minstens twee maanden lang, en terwijl hij samenwerkte met andere leiders om VMware’s strategie en richting te bepalen, ontmoette Ramaswami het bestuur van Nutanix in het geheim om CEO te worden. Om de organisatie te kunnen beschermen, had VMware door Ramaswami op de hoogte gesteld moeten worden van de belangenverstrengeling. Dat is niet gebeurd”, pleitte de aanklager aan de voet van de procedure.

Ramaswami’s nieuwe werkgever, Nutanix, zag het anders. “We geloven dat VMware’s rechtszaak niets meer dan een ongegronde poging is om een concurrent pijn te doen”, zei Tonya Chin, vice president of corporate communications en investor relations bij Nutanix.

Het geschil belandde bij een gerechtshof in Californië. We zullen nooit weten hoe de staat over de zaak had geoordeeld. VMware heeft inmiddels bekendgemaakt dat de rechtszaak is gestopt. Nutanix en VMware kwamen overeen achter gesloten deuren. Ramaswami behoudt een schone lei.

Staat de ex-COO daadwerkelijk in zijn recht?

De organisaties leggen niet bloot hoe de overeenkomst is bereikt. Verklaringen van de beslissing zijn speculatief. Ramaswami liet wel eerder aan SDxCentral weten dat hij zich comfortabel voelde met de juridische positie die hij en Nutanix hadden. De wet zou in zijn voordeel werken. Het is mogelijk dat VMware dit uitgangspunt is gaan delen, en voorkeur gaf aan een verwerping van de zaak om een officiële uitspraak – met alle aandacht en gevolgen van dien – te vermijden. De uitspraak van Nutanix na de bekendmaking van VMware’s beslissing werkt de theorie in de hand. VMware liet nuchter weten dat het blij was om de zaak achter zich te kunnen laten, terwijl Nutanix toevoegde dat “de rechtszaak misplaatst en ongepast was”.

Toch kan niets bevestigen wat er tussen Nutanix en VMware heeft plaatsgevonden. Het feit dat Ramaswami in oogopslag vlekkeloos van de procedure wegloopt betekent niet dat de ex-COO juridische grond had om een managementpositie bij Nutanix na te streven. Concurrentiebeding is listig terrein.