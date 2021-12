KPMG en Microsoft brengen Azure Quantum naar meer bedrijven

KPMG is door Microsoft benoemd als integrator voor het Azure Quantum-portfolio van quantum computing-oplossingen in zijn public cloudomgeving. De partijen gaan gezamenlijk quantum-algoritmes ontwikkelen voor diverse marktsegmenten.

Volgens Microsoft moet de samenwerking met de consultants van KPMG leiden tot meer gebruik van op quantum computing gebaseerde algoritmes voor het verbeteren van bestaande applicaties en processen. Het Azure Quantum-portfolio biedt hiervoor een complete stack of ecosysteem in een public cloudomgeving.

Ontwikkelen van applicaties en algoritmes

De samenwerking tussen KPMG en Microsoft gaat zich richten op het ontwikkelen van meer toepasbare zakelijke applicaties en vooral ook algoritmes op dit gebied. Denk hierbij aan op quantum computing gebaseerde oplossingen voor de gezondheidszorg, de energiesector en de financiële dienstverlening. Het ontwikkelen van specifieke algoritmes en blauwdrukken voor deze oplossingen staan daarbij voorop.

Het is ook de bedoeling dat de consultants van KPMG bedrijven van het nut van quantum computing-oplossingen voor het verbeteren van hun (bedrijfs)processen overtuigen. Natuurlijk in het bijzonder de oplossingen die Microsoft via Azure hiervoor levert.

Azure Quantum

De Azure Quantum-stack biedt op afstand toegang tot quantum computing software. Hiermee is het mogelijk deze specifieke programma’s op klassieke computersystemen te draaien in een cloudomgeving. Denk hierbij aan CPU’s, GPU’s en FPGA’s.

Gebruikers kunnen op deze manier quantum computing-oplossingen gebruiken met extreem grote rekenkracht. Zo kunnen zij datasets en andere rekenopdrachten veel sneller verwerken dan klassieke computeromgevingen. Hierdoor kunnen tot nu toe onoplosbare optimalisatieprocessen wellicht tot een goed einde worden gebracht.