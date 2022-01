Google koopt kantoor in Londen voor 870 miljoen euro

Google koopt een kantoorgebouw in London voor 1 miljard dollar (870 miljoen euro). De techgigant toont daarmee vertrouwen in de toekomst van kantoorwerk.

Google huurde het gebouw om een deel van zijn 6.400 Britse medewerkers te huisvesten. Na de aankoop zal Google het pand voor honderden miljoenen verbouwen. De bouwplannen bestaan uit conferencing rooms en ruime werkplekken om samenwerking op locatie te stimuleren. Alles wijst erop dat Google zo snel mogelijk naar kantoorwerk terug wil.

In december 2021 stelde de organisatie zijn wereldwijde return-to-office-beleid uit vanwege de Omicron-variant van Covid-19. Het plan was om Amerikaanse kantoren vanaf 10 januari te heropenen. Dat plan is gewijzigd.

Chris Rackow, Security Vice President bij Google, deelde dat de organisatie in 2022 zou heroverwegen wanneer medewerkers veilig konden terugkeren naar een “stabiele werkomgeving voor de lange termijn.” De woorden van Rackow en de koop van het kantoorpand in London onderstrepen dat Google vertrouwen heeft in de toekomst van kantoorwerk.

Verschillende houdingen

In de afgelopen twee jaar hebben medewerkers van Google flexibel mogen bepalen hoe en wanneer ze op kantoor werkten. Naar verwachting verdwijnt die flexibiliteit vanaf het moment dat de organisatie de situatie veilig acht. Een geforceerde terugkeer lijkt onvermijdelijk.

Het beleid van Apple is vergelijkbaar. Aan het einde van 2021 kregen medewerkers de harde opdracht om per februari 2022 drie dagen per week op kantoor te verschijnen. Ook Apple wijzigde het beleid omreden van Omicron. De organisatie houdt kantoren open, maar laat de uiteindelijk werkomgeving (thuis of kantoor) aan personeel.

Aan de andere kant van het spectrum vind je Twitter. De organisatie voerde gedurende de coronacrisis veranderingen door om het kantoor permanent met thuiswerk te vervangen.

