WeTransfer ziet af van beursgang

WeTransfer ziet af van een beursgang in Amsterdam. De file-transfer service zou eigenlijk vrijdag een notering krijgen.

WeTransfer ziet van de beursgang af vanwege de huidige marktomstandigheden. Hiermee lijkt het bedrijf aan te geven dat het waarschijnlijk minder geld ophaalt met de beursgang dan gepland. Het bedrijf geeft in zijn verklaring niet aan of het op een later moment een nieuwe beursgang overweegt.

De beursgang werd de laatste tijd versneld. Ook hiervoor werden de lastige marktomstandigheden als belangrijkste reden gezien.

Minder opbrengst dan voorzien

Met de voorgenomen beursgang wilde het bedrijf een bedrag van 160 miljoen euro aan aandelen uitgeven. Het mikte op een beurswaarde van 716 miljoen euro. Eerder werd een beursgang van WeTransfer geschat op tussen de 1,1 miljard euro en 1,9 miljard euro.

WeTransfer wilde het opgehaalde geld gebruiken, naast een uitkering aan de aandeelhouders, voor het realiseren van groeiplannen. Het bedrijf wil zijn bestaande producten verder ontwikkelen. Ook wil de file-transfer dienst overnames doen voor het uitbreiden van zijn aanbod.

Tweede keer uitgesteld

De slechte marktomstandigheden lijken een beursgang van de file-transfer service al langere tijd parten te spelen. Vorig jaar werd ook al een beursgang afgeblazen. Hiervoor werd toen het verslechterde investeringsklimaat, als gevolg van de pandemie, als reden gegeven.

